«Ростелеком» объяснил, что по одному слову нельзя получить доступ к биометрии

Для идентификации гражданина и получения банковских услуг с использованием Единой биометрической системы (ЕБС) недостаточно произнести какое-либо отдельное слово, например «да» или «я подтверждаю», поскольку идентификация в системе основана на комбинации голоса и лица клиента, говорится в пресс-релизе «Ростелекома», поступившем в “Ъ”.

«Снять деньги со счета или воспользоваться любой другой финансовой услугой по одному слову через ЕБС невозможно»,— поясняет «Ростелеком» в связи с участившимися случаями телефонного мошенничества.

В пресс-релизе подчеркивается, что при получении банковской услуги пользователь должен подтвердить свою личность по биометрии — глядя в камеру, произносит случайно сгенерированную последовательность цифр. Эту последовательность невозможно записать заранее, она различается при каждом запросе, поясняют в «Ростелекоме».