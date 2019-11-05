Алексей Дымовский перешел из защиты в нападение Бывший милиционер требует возбудить дело о фальсификации расследования против него

Валерий Мельников, адвокат скандально известного бывшего сотрудника МВД Алексея Дымовского, подал в Следственный комитет России (СКР) заявление о возбуждении уголовного дела о фальсификации уголовного дела в отношении его подзащитного. По мнению господина Мельникова, дознаватель, начавший расследование против господина Дымовского, скрыл факт добровольной выдачи экс-милиционером взрывчатки. Экс-майор МВД Алексей Дымовский был задержан 15 октября в Новороссийске: в такси, на котором он ехал, находилась сумка с 6 кг тротила.

Адвокат Валерий Мельников обратился в Новороссийский городской отдел СКР с заявлением о совершении преступлений. Об этом “Ъ” сообщил сам защитник. По мнению адвоката, дознаватель горотдела полиции, в производстве которого находится уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 222.1 УК РФ), нарушил сразу четыре статьи Уголовного кодекса.

«Мое суждение субъективно, но в действиях дознавателя я усматриваю признаки подлога, халатности, злоупотребления должностными полномочиями и привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности,— пояснил адвокат Мельников.— Ранее я обжаловал в суде постановление о возбуждении дела против Алексея Дымовского, однако мне разъяснили, что в сложившейся ситуации следует попросить СКР проверить законность действий сотрудников полиции». По мнению господина Мельникова, дознаватель игнорирует доказательства, свидетельствующие о том, что господин Дымовский выдал взрывчатые вещества добровольно.

«За сданный тротил Алексей Дымовский должен был получить вознаграждение в сумме 64 тыс. руб., а вместо этого получил уголовное дело и арест»,— заявил адвокат.

Как ранее сообщал “Ъ”, 14 октября в социальных сетях появились несколько видеороликов, в которых экс-майор Дымовский сообщил о том, что намерен добровольно передать в отдел МВД тротил, выброшенный сотрудниками полиции в лесу три года назад. В тот же день господин Дымовский ехал на такси вместе с местным журналистом, в машине находилась сумка с 6 кг тротила. В какой-то момент автомобиль такси начал преследовать экипаж ДПС, который через громкоговоритель потребовал остановиться: у водителя якобы не был пристегнут ремень безопасности.

По версии адвоката Мельникова, Алексей Дымовский вышел из машины и сразу сообщил полицейским, что везет сдавать тротил. Однако полицейские отрицают факт добровольной сдачи господином Дымовским взрывчатого вещества.

Показания сотрудников ДПС расходятся с показаниями Алексея Дымовского, водителя такси и журналиста, при этом видеозаписи процесса изъятия тротила нет, так как сотрудник СМИ, по словам адвоката, побоялся включать камеру при сотрудниках полиции.

Алексей Дымовский не признает, что он хранил найденный в лесу тротил в течение трех лет,— по словам его адвоката, сумка с взрывчаткой все это время пролежала на видном месте в лесу под деревом.

Как ранее сообщал “Ъ”, Алексей Дымовский был задержан 15 октября, на следующий день после обнаружения у него тротила, затем его поместили в СИЗО. Перед арестом экс-майор милиции успел сделать несколько скандальных заявлений, в том числе о том, что якобы собирался использовать тротил для совершения террористических актов. Впрочем, в разговоре с “Ъ” Алексей Дымовский отказался от этих слов, объяснив свои заявления желанием привлечь внимание журналистов.

В краевых следственном управлении СКР и ГУ МВД ситуацию не комментируют.

Анна Перова, Краснодар