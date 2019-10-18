Алексей Дымовский арестован за тротил

В Новороссийске суд отправил в СИЗО скандально известного бывшего сотрудника МВД Алексея Дымовского, подозреваемого в незаконном обороте взрывчатых веществ. 14 октября господин Дымовский вез в такси 6 кг тротила и был остановлен сотрудниками полиции. Мужчина утверждает, что намеревался сдать взрывчатку, выброшенную в лесу его бывшими коллегами. Ранее Алексей Дымовский записал несколько видеообращений, в которых рассказал о планах использовать тротил для совершения терактов, но затем пояснил “Ъ”, что сделал эти заявления исключительно для привлечения внимания СМИ.



Октябрьский суд Новороссийска отправил в СИЗО до 15 ноября бывшего майора МВД Алексея Дымовского, сообщили “Ъ-Юг” в суде. Экс-полицейскому инкриминируется незаконное приобретение, хранение и транспортировка взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Адвокат Валерий Мельников не намерен обжаловать решение об избрании меры пресечения, поскольку Алексей Дымовский не имеет постоянного места жительства, работы и зарегистрирован в другом регионе. Однако юрист будет оспаривать в суде постановление о возбуждении дела.

«В материалах дела имеется немало противоречий,— пояснил защитник.— Мы настаиваем на том, что Алексей Дымовский намеревался добровольно выдать тротил, но сотрудники полиции не дали ему этого сделать, оформив протокол изъятия. Если удастся доказать добровольную выдачу, уголовное дело подлежит прекращению».

Как ранее сообщал “Ъ”, 14 октября ряд СМИ и блогеров выложили в интернет видеосюжеты об обнаружении у Алексея Дымовского крупной партии взрывчатки. Как следует из видео, две сумки с кусками неизвестного вещества (впоследствии вещество было идентифицировано экспертом как тротил в количестве 6 кг) находились в багажнике такси, на котором ехал Алексей Дымовский.

В разговоре с “Ъ-Юг” господин Дымовский пояснил, что машину остановили сотрудники ГИБДД, в связи с тем что у водителя не был пристегнут ремень безопасности.



Алексей Дымовский собрал эти предметы и хранил их в тайнике на кладбище.

В видеообращении экс-полицейский пояснил, что он намеревался при помощи тротила пускать под откос поезда войск стран НАТО, если те вторгнутся в Россию. Затем у него «появились мысли совершить покушение на президента России, так как народ живет бедно».



В ГУ МВД по краю ситуацию не комментируют. Алексей Дымовский, служивший в УВД Новороссийска в должности оперуполномоченного, стал известен в ноябре 2009 года после опубликованных в интернете видеообращений к Владимиру Путину, где майор милиции разоблачал своих коллег и руководителей. После скандальных заявлений Алексей Дымовский был уволен, против него было возбуждено дело о мошенничестве (переквалифицировано и прекращено по сроку давности). Получив известность на волне разоблачений, Алексей Дымовский объявил о создании антикоррупционного движения «Белая лента», проводил и выкладывал в интернет собственные расследования по громким событиям (деятельность банд Сергея Цапка и Сергея Зиринова, наводнение в Крымске 2012 года). Затем господин Дымовский отошел от общественной деятельности, занявшись народной медициной.

Анна Перова, Краснодар