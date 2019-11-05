Сенатор от Чечни Сабсаби подал заявление о досрочном прекращении полномочий

Сенатор от законодательного органа власти Чечни, заместитель председателя комитета Совета федерации по международным делам Зияд Сабсаби подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Вопрос о прекращении полномочий сенатора будет рассмотрен 6 ноября.

«Причин не указал, просит по личной просьбе прекратить полномочия»,— рассказал «РИА Новости» глава комитета палаты по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Господин Сабсаби является сенатором от Чечни с 26 ноября 2008 года, пост заместителя председателя комитета СФ он занимает с ноября 2009 года. Его полномочия заканчиваются в сентябре 2021 года.