«Россети» выиграли конкурс на покупку «Воронежской горэлектросети»

Мэрия Воронежа подвела итоги конкурса по продаже акций АО «Воронежская горэлектростеть» (ВГЭС управляет примерно 70% электросетевых активов облцентра). Выиграла заявка от тамбовского АО «Санаторий "Энергетик"», дочерней структуры госкомпании «Россети», сообщили в мэрии. Она приобрела акции ВГЭС за 1,53 млрд руб., уточнили в мэрии.

Второй на открытом конкурсе стала заявка московского АО «Совместное предприятие "Энергосетьстрой"». Эта компания, по крайней мере, официально, не аффилирована с «Россетями». В «Энергосвязьстрое» не ответили на звонки “Ъ-Черноземье”.

«Муниципалитет последние годы предпринял огромные усилия, чтобы избавить бюджет от уничтожающих его долгов, связанных с коммунальной инфраструктурой, чтобы начать ее масштабное обновление. Продажа акций ВГЭС стала следующим этапом оздоровления муниципальной экономики. Предприятие функционировало эффективно, обеспечивая прибыль и устранение нештатных ситуаций в нормативные сроки. Но возможности муниципального предприятия по вложениям в развитие сетей невозможно сравнить с возможностями компании федерального уровня»,— сказали в мэрии. Там добавили, что изначально считали «наиболее предпочтительным» победу на торгах «дочерней структуры крупной электросетевой компании»

Как ранее сообщал “Ъ-Черноземье”, ПАО «Россети» предварительно согласовало с воронежскими властями передачу ему из муниципальной собственности электросетевых активов не только в Воронеже, но и в районах области. Сделка по продаже «Россетям» имущества АО «Воронежская горэлектросеть» должна быть закрыта в декабре. С форматами работы в районах компания пока определяется.

Подробнее об этом — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников