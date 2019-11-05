Начальник ГСУ: сумма ущерба при строительстве зоопарка еще не определена

Следственными органами ГУ МВД по Пермскому краю пока не установлена точная сумма ущерба от хищения денежных средств при строительстве зоопарка. «Сейчас исследуются обстоятельства эффективности использования средств, выделенных на строительство первой очереди зоопарка, в сумме 1 млрд 800 тыс. руб. Говорить о сумме потенциального ущерба пока преждевременно, идут следственные действия», - заявил начальник ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю Максим Шилов. Напомним, в августе этого года ГСУ возбудило уголовное дело по факту хищения не менее 129 млн руб. средств, выделенных на строительство зоопарка. В рамках расследования были проведены обыски у должностных лиц управления капстроительства Пермского края и подрядчика проекта АО «РЖД-строй». Для определения суммы ущерба назначены необходимые экспертизы.