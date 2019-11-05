Путин поручил установить единые нормы русского языка для госструктур и СМИ

Президент России Владимир Путин поручил выработать единые нормы современного русского языка, которые будут обязательными во всех госструктурах и в СМИ. По его мнению, языковая политика России должна быть продуманной и сбалансированной.

«Одновременно с актуализацией законодательства также прошу начать подготовку единого корпуса словарей, справочников, грамматик, содержащих нормы современного литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации. Они должны стать обязательными для использования всеми государственными структурами, будь то органы власти — исполнительные, и судебные, законодательные,— и школы, средства массовой информации»,— сказал глава государства в ходе заседания Совета по русскому языку (цитата по сайту Кремля).

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Господин Путин подчеркнул, что совершенствование норм русского языка не должно приводить к вульгарному упрощению пунктуации и орфографии. «Напротив, оно призвано утвердить нормы, которые, собственно, и делают наш язык таким ярким и выразительным, одним из самых стройных, образных и красивых»,— указал он.

В ходе заседания президент РФ также заявил, что обеспокоен войной, объявленной русскому языку «пещерными русофобами» в некоторых странах.