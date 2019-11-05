Деньги вместо судов

Банки «Траст» и «Открытие» и группа «Сафмар» договорились об урегулировании взаимных претензий. В рамках достигнутого соглашения об урегулировании споров банк непрофильных активов получит в течение пяти лет 135 млрд руб., причем более четверти суммы — до конца года. В альтернативном сценарии, по оценке «Траста», возврат мог составить всего 46 млрд руб., причем без учета длительности возврата этих средств и других сопутствующих рисков.
Банк «Траст», банк «Открытие» и группа «Сафмар» Михаила Гуцериева подписали соглашение об урегулировании споров. Об этом сегодня в совместном заявлении объявили два банка. Общая сумма сделок, которые будут проведены в рамках соглашения, превышает 135 млрд руб. Стороны договорились, что группа «Сафмар» выкупит ряд активов у группы банка «Траст» на сумму около 94 млрд руб. Кроме того, будет реструктуризирована часть активов, принадлежащих «Трасту», на 41 млрд руб. Одновременно «Сафмар» откажется от исковых требований к группам «Траст» и «Открытие» совокупно на 31 млрд руб.
Остальные платежи должны осуществляться по утвержденному графику до конца третьего квартала 2024 года.
Стороны не раскрывают сделки, вошедшие в периметр соглашения. Гарантами по сделкам выступают АО «Группа Сафмар», Михаил и Саит-Салам Гуцериевы. В «Трасте» детали сделки не комментируют.
Вместе с тем на прошлой неделе агентство Reuters сообщило, ссылаясь на презентацию банка «Траст», подготовленную в середине сентября, что итогом сделки между структурами семьи Гуцериевых и банками, в случае ее заключения, станет выкуп 49% акций А101, пакета акций «Славкалия» и «Сафмар Финансовые инвестиции», кроме того, выкуплены будут облигации «Регион Инвеста» и «Диджитал Инвеста». Кроме того, по данным Reuters, «Сафмар» планировал выкупить часть привилегированных акций «Русснефти», другая часть останется на балансе банка и будет переоценена на 41 млрд руб. «из-за повышения дивидендных выплат».
Всего «Трасту» принадлежит 25% привилегированных кумулятивных акций «Русснефти» и 3,61% обыкновенных акций. В настоящее время все «префы» в виде трех лотов выставлены на аукцион. Первоначальная цена пакета — 62,2 млрд руб. Заявки принимают до 12 ноября, торги будут проходить 14 ноября. Банк «Траст» оказался владельцем 24,98% кипрской GCM Global Energy Slavkali, следует из отчета банка за 2018 год. Этому офшору принадлежит 99,9% «Славкалия». «Траст» владеет и 7,7% акций «Сафмар Финансовые инвестиции» (СФИ).
Кроме того, на 2,6 млрд руб. будут выплачены дивиденды по акциям нефтяной компании. 49% А101 оцениваются в сумму около 47 млрд руб., акции «Славкалия» — почти в 10 млрд руб. Исходя из текущих биржевых котировок стоимость акций СФИ можно оценить в 4,7 млрд руб. Помимо этого, будут выкуплены облигации «Регион Инвеста» и «Диджитал Инвеста» на сумму 9,6 млрд руб.
Изначально, согласно презентации банка «Траст», рассматривалось два сценария урегулирования споров — глобальное соглашение об урегулировании и взыскание убытков. При этом по первому варианту оценивалось возвращение около 136 млрд руб. (с учетом стоимости реализуемых рыночных акций), с реализацией до сентября 2024 года. По второму — возврат оценивался всего в 42 млрд руб. с реализацией до 2026 года. В качестве рисков указывалась длительность реализации сценария, высокая стоимость процедуры в нескольких иностранных юрисдикциях, обесценивание активов и прочее.
Объем требований, указанных в презентации «Траста», оценивался в 755 млрд руб. (банк отмечал, что данная величина является расчетной и конкретный размер требований может быть установлен только судом). Вместе с тем, по условиям достигнутого соглашения об урегулировании, по итогам исполнения группой «Сафмар» всех его условий группы «Траст» и «Открытие» обязуются «не предъявлять группе "Сафмар" никаких требований в рамках сделок и трансакций, вошедших в соглашение об урегулировании, так как все убытки по этим сделкам будут закрыты». Вместе с тем особо указывается, что в соглашение об урегулировании не вошли Микаил Шишханов, а также другие менеджеры, которые контролировали Бинбанк и Рост-банк до февраля 2017 года, когда Михаил Гуцериев возглавил банковскую группу БИН. «С ними предстоит отдельная работа за рамками подписанного соглашения»,— отмечено в заявлении банков.
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