Деньги вместо судов

Банки «Траст» и «Открытие» и группа «Сафмар» договорились об урегулировании взаимных претензий. В рамках достигнутого соглашения об урегулировании споров банк непрофильных активов получит в течение пяти лет 135 млрд руб., причем более четверти суммы — до конца года. В альтернативном сценарии, по оценке «Траста», возврат мог составить всего 46 млрд руб., причем без учета длительности возврата этих средств и других сопутствующих рисков.

Банк «Траст», банк «Открытие» и группа «Сафмар» Михаила Гуцериева подписали соглашение об урегулировании споров. Об этом сегодня в совместном заявлении объявили два банка. Общая сумма сделок, которые будут проведены в рамках соглашения, превышает 135 млрд руб. Стороны договорились, что группа «Сафмар» выкупит ряд активов у группы банка «Траст» на сумму около 94 млрд руб. Кроме того, будет реструктуризирована часть активов, принадлежащих «Трасту», на 41 млрд руб. Одновременно «Сафмар» откажется от исковых требований к группам «Траст» и «Открытие» совокупно на 31 млрд руб.

Как указано в заявлении двух банков, ряд денежных сделок на 35 млрд руб. должны быть завершены до конца этого года, а трансформация активов — до конца первого квартала 2020 года.

Остальные платежи должны осуществляться по утвержденному графику до конца третьего квартала 2024 года.

Стороны не раскрывают сделки, вошедшие в периметр соглашения. Гарантами по сделкам выступают АО «Группа Сафмар», Михаил и Саит-Салам Гуцериевы. В «Трасте» детали сделки не комментируют.

Вместе с тем на прошлой неделе агентство Reuters сообщило, ссылаясь на презентацию банка «Траст», подготовленную в середине сентября, что итогом сделки между структурами семьи Гуцериевых и банками, в случае ее заключения, станет выкуп 49% акций А101, пакета акций «Славкалия» и «Сафмар Финансовые инвестиции», кроме того, выкуплены будут облигации «Регион Инвеста» и «Диджитал Инвеста». Кроме того, по данным Reuters, «Сафмар» планировал выкупить часть привилегированных акций «Русснефти», другая часть останется на балансе банка и будет переоценена на 41 млрд руб. «из-за повышения дивидендных выплат».

Всего «Трасту» принадлежит 25% привилегированных кумулятивных акций «Русснефти» и 3,61% обыкновенных акций. В настоящее время все «префы» в виде трех лотов выставлены на аукцион. Первоначальная цена пакета — 62,2 млрд руб. Заявки принимают до 12 ноября, торги будут проходить 14 ноября. Банк «Траст» оказался владельцем 24,98% кипрской GCM Global Energy Slavkali, следует из отчета банка за 2018 год. Этому офшору принадлежит 99,9% «Славкалия». «Траст» владеет и 7,7% акций «Сафмар Финансовые инвестиции» (СФИ).

По достигнутому соглашению, как следует из презентации (с этими пунктами ознакомился “Ъ”), деньгами будет оплачен один лот акций «Русснефти» на сумму 21,1 млрд руб.

Кроме того, на 2,6 млрд руб. будут выплачены дивиденды по акциям нефтяной компании. 49% А101 оцениваются в сумму около 47 млрд руб., акции «Славкалия» — почти в 10 млрд руб. Исходя из текущих биржевых котировок стоимость акций СФИ можно оценить в 4,7 млрд руб. Помимо этого, будут выкуплены облигации «Регион Инвеста» и «Диджитал Инвеста» на сумму 9,6 млрд руб.

Изначально, согласно презентации банка «Траст», рассматривалось два сценария урегулирования споров — глобальное соглашение об урегулировании и взыскание убытков. При этом по первому варианту оценивалось возвращение около 136 млрд руб. (с учетом стоимости реализуемых рыночных акций), с реализацией до сентября 2024 года. По второму — возврат оценивался всего в 42 млрд руб. с реализацией до 2026 года. В качестве рисков указывалась длительность реализации сценария, высокая стоимость процедуры в нескольких иностранных юрисдикциях, обесценивание активов и прочее.

Объем требований, указанных в презентации «Траста», оценивался в 755 млрд руб. (банк отмечал, что данная величина является расчетной и конкретный размер требований может быть установлен только судом). Вместе с тем, по условиям достигнутого соглашения об урегулировании, по итогам исполнения группой «Сафмар» всех его условий группы «Траст» и «Открытие» обязуются «не предъявлять группе "Сафмар" никаких требований в рамках сделок и трансакций, вошедших в соглашение об урегулировании, так как все убытки по этим сделкам будут закрыты». Вместе с тем особо указывается, что в соглашение об урегулировании не вошли Микаил Шишханов, а также другие менеджеры, которые контролировали Бинбанк и Рост-банк до февраля 2017 года, когда Михаил Гуцериев возглавил банковскую группу БИН. «С ними предстоит отдельная работа за рамками подписанного соглашения»,— отмечено в заявлении банков.

Отдел финансов