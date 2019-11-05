Пятерых детей госпитализировали после пожара в центре Казани

Пятеро детей были доставлены в больницу после пожара в центре Казани, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Инцидент произошел в квартире на четвертом этаже дома на улице Нурсултана Назарбаева, 54. Там загорелась мебель возле эвакуационного выхода. Прибывшие на место ЧП спасатели справились с огнем через 38 минут. Причины пожара устанавливаются. Площадь составила 10 кв.м.

Спасатели извлекли пятерых человек с помощью высотной спецтехники через окно. Всего были спасены 28 человек, в том числе 13 детей. В результате инцидента пострадали 11 человек. Помимо детей в больницу доставили двоих взрослых. Остальным пострадавшим помощь была оказана на месте.

"Ъ-Казань"