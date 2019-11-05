Исполняющим обязанности ректора СКФУ назначили Дмитрия Беспалова

Временно исполняющим обязанности ректора Северо-Кавказского федерального университета назначили Дмитрия Беспалова, сообщает пресс-служба вуза. Он будет занимать должность с 6 ноября и до замещения должности ректора в установленном порядке, но не более одного года.

«Несмотря на молодость, Дмитрий Николаевич имеет очень неплохой опыт работы. Служил в армии, работал в образовательных учреждениях, например, в Высшей школе экономики, Дальневосточном федеральном университете. Поэтому мы очень надеемся, что с вашей поддержкой, а мы считаем коллектив очень авторитетным, он сможет проявить себя как ректор, и ваш университет будет также достойно представлять высшее образование Российской Федерации», — передает пресс-служба слова заместителя министра науки и высшего образования России Александра Степанова.

Господин Беспалов родился 9 мая 1980 года в Москве. Прошел обучение в Институте ФСБ России в Санкт-Петербурге и продолжил обучение в Институте мировой экономики и информатизации в Москве по специальности «Юриспруденция». Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата политических наук на тему «Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: концептуальные принципы, механизмы и технологии деятельности в условиях политической модернизации». Кроме того, господин Беспалов прошел переподготовку по программе «Государственное и муниципальное управление» в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.

Дарья Голякова