Липецкая область отчиталась о рекордном урожае масличных культур

В 2019 году в Липецкой области было собрано более 770 тыс т масличных культур. Это почти на 200 тыс т больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба региональной администрации. Валовой сбор сои в субъекте достиг 147 тыс т. Лидером по сбору сои стал Данковский район с показателем 30 тыс. т. Самая высокая урожайность отмечена в Елецком районе – 24,4 ц с га. Подсолнечника собрано почти 510 тыс. т. Средняя урожайность – 28 ц с га. Урожай рапса составил 105 тыс. т.

О новом предприятии по переработке сои в регионе читайте в материале ''Ъ-Черноземье'' «Элеваторы переходят на белок».

Ирина Лобанова