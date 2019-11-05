РПЛ проводит проверку по факту массовой драки на матче «Крылья Советов» – «Рубин»

Российская премьер-лига (РПЛ) проводит проверку по факту массовой драки на футбольном матче «Крылья Советов» – «Рубин». Об этом во вторник сообщает пресс-служба лиги.

На место инцидента направлена специальная комиссия РПЛ. Об итогах проверки будет сообщено дополнительно.

Матч 15-го тура РПЛ состоялся 4 ноября на стадионе «Самара Арена» и завершился со счетом 0:0. Во время поединка произошла массовая драка между болельщиками «Крыльев Советов» и «Рубина». Позже стало известно о том, что на стадионе скончался один из охранников ЧОП Михаил Орлов. Руководство «Крыльев Советов» выразило соболезнования семье умершего сотрудника службы безопасности.

Ранее сообщалось, что на матче «Крылья Советов» – «Рубин» установлен антирекорд посещаемости «Самара Арены» в текущем сезоне. Игру посетили 10842 зрителя, что составляет менее четверти от вместимости арены.

Андрей Сазонов