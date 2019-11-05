На «Самара Арене» установлен антирекорд посещаемости в текущем сезоне

Матч 15-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) между «Крыльями Советов» и казанским «Рубином», прошедший 4 ноября 2019 года на «Самара Арене», посетили 10842 зрителя. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

На этой игре, установлен антирекорд посещаемости «Самара Арены» с участием «Крыльев Советов» в текущем сезоне. Самарский стадион был заполнен менее чем на четверть от своей вместимости. На матче была зафиксирована нулевая ничья.

Самой посещаемой игрой «Крыльев Советов» в нынешнем сезоне стал поединок 14-го тура РПЛ против «Зенита», прошедший 27 ноября. Этот матч на стадионе «Самара Арена» посетили 32560 зрителей.

Абсолютный антирекорд посещаемости на «Самара Арене» зафиксирован 10 ноября 2018 года. Игру РПЛ между «Крыльями Советов» и «Ростовом» посетили 7213 человек.

Андрей Сазонов