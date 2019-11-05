На «Белорецком маслосыркомбинате» введена процедура наблюдения

Арбитражный суд Башкирии ввел процедуру наблюдения в ООО «Белорецкий маслосыркомбинат», следует из определения суда. Временным управляющим компании назначена Наталья Суворова (входит в «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса»). В реестр требований кредиторов вошел инициатор банкротства комбината сельхозкооператив «Коелгинское» с суммой задолженности 4,68 млн руб. Следующее судебное заседание назначено на 23 января 2020 года.

ООО «Белорецкий маслосыркомбинат», по данным kartoteka, зарегистрировано в декабре 2007 года в Белорецке. Уставный капитал предприятия — 10 тыс. руб. Компания занимается производством молока (кроме сырого) и молочной продукции. Владельцем 51 % является Назиф Файзуллин, 49% принадлежат ООО «Агросервис» (Марина Терсина и Ян Смолин). Выручка компании в 2017 году составила 249,95 млн руб., чистая прибыль — 186 тыс. руб.

Майя Иванова