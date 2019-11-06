Имущество подешевело из-за отсутствия прописки

Центральный районный суд частично удовлетворил исковые требования жителя Магнитогорска Виктора Анашкевича, который потерял обоих родителей во время взрыва в доме №164 на проспекте Карла Маркса. Ему выплатят 110 тыс. руб. за утраченное при обрушении подъезда имущество. Господин Анашкевич рассчитывал на компенсацию в размере 510 тыс. руб., но не смог претендовать на федеральные деньги из-за отсутствия прописки и права собственности на квартиру. С “Ъ-Южный Урал” Виктор Анашкевич в грубой форме отказался общаться, хотя раньше охотно рассказывал о ходе процесса. Источник в региональном минсоцотношений считает, что именно из-за внимания СМИ суд мог отказаться выносить решение, которое устраивало бы пострадавшего, потому что оно противоречит федеральным требованиям.



Центральный районный суд вынес решение по гражданскому иску жителя Магнитогорска Виктора Анашкевича, у которого 31 декабря 2018 года во время взрыва в доме №164 на проспекте Карла Маркса погибли оба родителя. Он требовал выплатить ему 510 тыс. руб. в качестве компенсации за утраченное имущество, которое находилось в разрушенной взрывом квартире №33, она была расположена в полностью уничтоженном седьмом подъезде дома №164 на улице Карла Маркса. Ответчиками выступали правительство Челябинской области, министерство социальных отношений региона, управление МЧС России по области. В качестве третьих лиц были привлечены правительство РФ, МЧС России, министерство финансов Челябинской области.

Виктор Анашкевич признан пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации регионального характера, рассказали в пресс-службе суда. Принято решение о выделении ему 10 тыс. руб. в качестве единовременной материальной помощи и финансовой помощи в размере 100 тыс. руб. На остальную часть компенсации в размере 400 тыс. руб. господин Анашкевич претендовать не смог, так как не был прописан в квартире и не имел на нее права собственности. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Господин Анашкевич в грубой форме отказался общаться с корреспондентом “Ъ-Южный Урал”. При этом на момент подготовки иска и обращения в суд он активно рассказывал о ходе процесса. По данным сотрудника министерства социальных отношений, знакомого с делом, публикации в СМИ могли повлиять на решение суда. «Из-за того, что в СМИ эта информация пошла, ни один судья решение в пользу жильца не вынесет. Если без огласки они еще могли закрыть глаза на некоторые моменты, которые противоречат законодательству, то когда информация вышла на свет, судьи не будут принимать решение в пользу граждан»,— рассказал источник на условиях анонимности.

В пресс-службе министерства социальных отношений Челябинской области не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Во время трагедии, произошедшей 31 декабря в Магнитогорске, Виктор Анашкевич потерял обоих родителей: Владимир и Нина Анашкевичи во время обрушения подъезда погибли под завалами. Сам истец был прописан в другом месте, однако ему как наследнику удалось получить ордер на покупку новой двухкомнатной квартиры взамен утраченной. Средства на это — около 1,5 млн руб. — выделялись из регионального бюджета. Также господин Анашкевич получил все положенные пострадавшим выплаты из регионального бюджета и благотворительного фонда. Однако на деньги из федерального бюджета он рассчитывать не может из-за отсутствия прописки.

Ранее в администрации Магнитогорска сообщали, что с подобными исками в Центральный районный суд обратились восемь семей, которые проживали в пострадавшем доме, но не были там прописаны. В марте этого года мэрия заявляла, что специалисты правового управления составили для жителей седьмого и восьмого подъездов дома №164 на проспекте Карла Маркса 85 заявлений в суд. Все эти люди жили в доме без регистрации и права собственности.

Напомним, в результате взрыва и обрушения подъезда погибли 39 человек. СМИ сообщали, что причиной мог стать теракт. Следственный комитет России отвергает эту версию, официальная позиция: в одной из квартир взорвался газ. Результаты расследования до сих пор не обнародованы.

Карина Кальярова