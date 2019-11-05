В 2019 году продажи Ferrari в России выросли на 8%, сообщает агентство «Автостат».

За январь-сентябрь на российском рынке было продано 26 автомобилей бренда против 24 машин в первые девять месяцев 2018 года. Самой популярной моделью в России является Ferrari Portofino — продано 10 автомобилей. В тройку лидеров продаж также вошли Ferrari 812 Superfast (8 шт.) и Ferrari 488 (6 шт.). Также было продано два экземпляра Ferrrari GTC4Lusso.

Напомним, в 2019 году общий объем российского рынка люксовых автомобилей сократился на 10% по сравнению с январем-сентябрем 2018 года — до 952 шт.