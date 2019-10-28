Продажи люксовых автомобилей в России сократились на 33%

Продажи люксовых автомобилей на российском рынке в сентябре 2019 года сократились на 33%, сообщает агентство «Автостат».

Всего было продано 85 автомобилей класса Luxury. Лидером является Mercedes-Maybach (28 шт.), который опередил Maserati (23 шт.) и Bentley (19 шт.). Также за прошлый месяц в России купили Rolls-Royce (8 шт.), по 3 экземпляра Ferrari и Lamborghini и один Aston Martin.

В 2019 году общий объем российского рынка люксовых автомобилей сократился на 10% по сравнению с январем-сентябрем 2018 года — до 952 шт. Напомним, в сентябре продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России, по данным «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ), сократились на 0,2% — до 157,1 тыс. машин.