Экс-сотрудник МВД в Петербурге получил условный срок за разглашение гостайны

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении бывшего сотрудника МВД Павла Селиверстова, признанного виновным по ч.1 ст.283 УК РФ (разглашение государственной тайны). Суд назначил Селиверстову наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 2 года с запретом заниматься деятельностью, связанной с доступом к гостайне сроком на 1 год. Дело слушалось в закрытом режиме в особом порядке, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что по версии следствия экс-сотрудник полиции сознательно передал в мессенджере WhatsApp доверенные ему сведения, составляющие гостайну, стороннему лицу, не имеющему допуска к работе с секретной информацией. Преступление было совершено не менее двух лет назад, когда Селиверстов работал в полиции города Омска, откуда позже переехал в Петербург.