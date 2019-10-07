Горсуд Петербурга рассмотрит дело о разглашении гостайны со стороны экс-сотрудника МВД

Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Павла Селиверстова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.283 УК РФ (разглашение государственной тайны). Материалы дела с грифом «Совершенно секретно» переданы судье, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

Подробности дела в сообщении не уточняются. Известно лишь, что к производству оно пока не принято.

По данным «Фонтанки.ру», речь идет о бывшем сотруднике полиции, который сознательно передал в мессенджере WhatsApp доверенные ему сведения, составляющие гостайну, стороннему лицу, не имеющему допуска к работе с секретной информацией. Издание отмечает, что преступление было совершено не менее двух лет назад, когда подозреваемый работал в полиции города Омска, откуда позже переехал в Петербург.