Кандидат в мэры Челябинска направил уведомление о митинге за возврат прямых выборов главы

Руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков направил в администрацию Челябинска уведомление о проведении митинга «За прямые выборы мэра». Акция протеста запланирована на 17 ноября в сквере на Алом поле, возле памятника Владимиру Ленину, говорится в уведомлении, опубликованном на странице господина Щербакова в Facebook. Предполагаемое число участников – 2 тыс. человек.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», планируется, что депутаты Челябинской гордумы изберут нового мэра 19 ноября из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией 12 ноября. На должность главы претендуют 16 человек, в том числе и Ярослав Щербаков. Он уже участвовал в конкурсе на пост мэра в феврале этого года, но проиграл исполняющему обязанности главы Владимиру Елистратову, который проработал на посту всего четыре месяца. Действующий и.о. мэра Наталья Котова также подала документы на участие в конкурсе.