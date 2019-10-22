Наталья Котова, пенсионеры и оппозиционеры

Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на пост мэра Челябинска завершила прием документов. Заявления на включение в список претендентов подали 16 человек, столько же желающих возглавить город было в феврале. Среди них действующая врио главы города, общественники, бюджетники, предприниматели и чиновники без опыта в публичной политике, пенсионеры, оппозиционеры, безработные. Политологи считают единственной фавориткой конкурса Наталью Котову, которая с июня исполняет обязанности мэра. Массовость конкурса могла быть «смодерирована» для легитимизации процесса непрямых выборов в глазах электората, говорят эксперты.



В Челябинске завершился прием документов от кандидатов на пост мэра города. Конкурсная комиссия зарегистрировала пенсионера МВД Георгия Невского, активиста НОДа Сергея Ворончихина, главу Металлургического района Сергея Кочеткова, директора по строительству ООО «Электростройсервис» Сергея Любимкина, пенсионера Игоря Медведева, антикоррупционного эксперта Александра Нечепорука, директора дома-интерната для престарелых и инвалидов Виталия Евгеньева, первого замдиректора компании «Право и финансы» Максима Бакулина, врио мэра Наталью Котову, активиста «Гражданского патруля» Александра Агаркова, безработных Сергея Губанова и Ирину Зезюкову, предпринимателя Алексея Фомина. Оппозицию на конкурсе будут представлять лидер челябинского «Яблока» Ярослав Щербаков, руководитель движения «Открытая Россия» Денис Ибрагимов, лидер движения «СтопГОК» Василий Московец. Всего в конкурсе принимают участие 16 человек, столько же желающих стать мэром было в феврале этого года, когда победил Владимир Елистратов.

Специалисты до 6 ноября проверят предоставленные документы, не исключено, что кого-то из заявившихся отсеют по формальным причинам. 12 октября состоится сам конкурс, он пройдет в формате собеседования. Члены конкурсной комиссии будут задавать устные вопросы о системе муниципального управления. Также каждому кандидату дадут 10 минут для рассказа о том, какой он видит работу мэра. По результатам собеседования комиссия выберет не менее двух кандидатов. В течение двух недель после этого будет организовано заседание челябинской гордумы, где депутаты выберут нового мэра из предложенных комиссией кандидатов. Решение, скорее всего, будет принято 19 ноября.

Кандидат Георгий Невский уже участвовал в февральском конкурсе на пост мэра, когда победил Владимир Елистратов, но не прошел дальше собеседования с конкурсной комиссией. Василий Московец и Ярослав Щербаков также претендовали на пост главы города в феврале, хотя оба выступают за прямые выборы главы города. Господин Московец объясняет желание участвовать в конкурсе тем, что в опросе в социальной сети «ВКонтакте» 576 человек поддержали его кандидатуру. Активист собирается представить комиссии «народную программу развития Челябинска», сбор предложений он объявил на своей странице в Facebook. «Трехметровые заборы вдоль улиц, засыпку всего и вся химреагентами и повсеместную вырубку деревьев не предлагать. С этим и без нас команда Котовой великолепно справляется»,— иронизирует Василий Московец.

Ярослав Щербаков высказал надежду, что конкурс по выбору мэра «будет борьбой идей и предложений по развитию и преображению Челябинска». После февральского проигрыша на конкурсе он в суде доказывал его незаконность из-за ошибок и неточных формулировок в положении о проведении процедуры. Апелляционная жалоба по этому делу рассматривается в Верховном суде России.

Политолог Алексей Швайгерт считает единственной фавориткой конкурса врио мэра Наталью Котову. По его мнению, решение о ее назначении уже принято в администрации президента, а конкурс призван лишь узаконить это решение. Количественный состав участников мог быть искусственно «смодерирован» для легимизации процесса в глазах жителей Челябинска, считает эксперт. «Все роли в этом политическом спектакле, этом ритуале, расписаны — от шутов и безработных до более или менее адекватных людей и одного фаворита. В данном случае это сделано, чтобы соблюсти демократичность процедуры, показать, что любой человек с улицы мог участвовать в этом мероприятии, и таким образом снизить градус протеста. Я думаю, что массовость — это модерируемая ситуация, некоторых просто попросили принять участие. По законам политической технологии, должен быть и глава района, и депутат, и какой-нибудь фрик — кандидаты на любой вкус и цвет»,— подчеркивает господин Швайгер.

Карина Кальярова