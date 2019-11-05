В Москве создан геномный центр Он будет решать президентские и правительственные задачи

ГосНИИ генетики и селекции промышленных микроорганизмов НИЦ «Курчатовский институт» вместе с другими организациями победил в конкурсе на создание геномного центра по направлениям «Генетические технологии для развития сельского хозяйства» и «Генетические технологии для промышленной микробиологии».

Новый центр получил название Курчатовский геномный центр. В нем будут вести исследования помимо курчатовских научные сотрудники Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН, ВНИИ сельскохозяйственной биотехнологии, Института молекулярной генетики РАН, Петербургского института ядерной физики им. Б. П. Константинова и Никитский ботанический сад.

Сам по себе ГосНИИгенетика будет отвечать в геномном центре за следующие разработки:

— Оценка генетического потенциала микроорганизмов биотехнологического назначения на основе анализа геномных и метагеномных данных, метаболических сетей, аллелей и ферментов с уникальной каталитической активностью c целью разработки генетических технологий нового поколения.

— Разработка платформы для дизайна экспериментов по созданию штаммов-суперпродуцентов с целевыми свойствами.

— Создание российских биоинформационных и генетических баз данных.

— Разработка генетических технологий создания штаммов-продуцентов для промышленной биотехнологии.

Александр Яненко, директор ГосНИИгенетики, надеется, что победа в конкурсе позволит комплексно решать задачи из указа президента «О развитии генетических технологий в Российской Федерации», а именно обеспечит науку и промышленность новыми научными инструментами и технологиями, даст возможность долгосрочного развития института.

Создание центра — часть исполнения правительственной Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы. Программа предусматривает создание и развитие лабораторий и центров для исследований в области генетических технологий, их техническую поддержку. Правительство ожидает, что исполнение программы даст научно-технологические заделы для медицины, сельского хозяйства и биотехнологической промышленности. С использованием технологий генетического редактирования будут разработаны линии растений и животных, включая аквакультуру, востребованные в реальном секторе экономики. Предполагаются также разработка с помощью генетических технологий in vitro и in vivo моделей заболеваний человека; функционирование биоресурсных центров, обеспечивающих формирование, хранение и предоставление образцов коллекций в соответствии с мировыми стандартами; создание биоинформационных и генетических баз данных; создание не менее трех центров геномных исследований мирового уровня. Будет обеспечена разработка биологических препаратов, диагностических систем и иммунобиологических средств для здравоохранения, биотехнологий для сельского хозяйства и промышленности.

Главными направлениями программы являются биобезопасность и обеспечение технологической независимости России, а сделать предстоит вот что:

— разработать не менее 20 генотерапевтических лекарственных препаратов и биомедицинских клеточных продуктов, содержащих клеточные линии с генетической модификацией, прошедших стадию доклинических исследований;

— создать не менее 30 линий растений и животных, включая аквакультуру;

— культивировать не менее 25 штаммов и (или) микробных консорциумов, являющихся продуцентами в том числе незаменимых аминокислот, ферментов и витаминов.

Владимир Тесленко, кандидат химических наук