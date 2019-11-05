Администрация Кубани выпустит облигации на 10 млрд рублей

Власти Краснодарского края с 14 ноября приступят к размещению выпуска облигаций общей номинальной стоимостью 10 млрд руб. Об этом сообщает «Финам» со ссылкой на эмиссионные документы региона.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги сроком обращения семь лет составит 1 тыс. руб. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями в даты выплат 20-го (30%), 24-го (30%) и 28-го (40%) купонных доходов. Ставка первого купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка остальных купонов приравнена ставке первого купона. Генеральным агентом по размещению выступает Совкомбанк.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по итогам текущего года выплата по облигациям Краснодарского края, размещенным на Московской бирже в июне 2018 года, составит 760,8 млн руб. Всего регион разместил ценные бумаги на сумму около 10 млрд руб. В сентябре 2019 года выплата по пятому купонному периоду составила 190,2 млн руб. Номинальная стоимость одной облигации – 1 тыс. руб. Ставка купонного дохода, который выплачивается ежеквартально, составляет 7,63% годовых.

Дмитрий Михеенко