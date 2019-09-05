В 2019 году Краснодарский край выплатит по облигациям 760 млн рублей

По итогам текущего года выплата по облигациям Краснодарского края, размещенным на Московской бирже в июне 2018 года, составит 760,8 млн руб. Всего регион разместил ценные бумаги на сумму около 10 млрд руб., сообщили в краевой администрации.

В сентября выплата по пятому купонному периоду составит 190,2 млн руб. Номинальная стоимость одной облигации – 1 тыс. руб. Ставка купонного дохода, который выплачивается ежеквартально, составляет 7,63% годовых. Срок обращения облигаций составит семь лет.

Как сообщил вице-губернатор Кубани Игорь Галась, в обращении также находятся государственные облигации Краснодарского края, выпущенные в 2017 году. Ставка купонного дохода по ним – 8,6% годовых. В августе по восьмому купонному периоду было выплачено 214,4 млн руб.

В ноябре этого года планируется размещение очередного выпуска гособлигаций края. Для региональной казны выпуск облигаций – способ привлечь заемные средства дешевле, чем банковские кредиты. Для приобретателей облигаций процентные ставки доходов, как правило, выше, чем по банковским вкладам, сообщил господин Галась.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по состоянию на 1 августа госдолг Краснодарского края составлял 110,6 млрд руб. Объем долга по ценным бумагам – 20 млрд руб., государственные контракты с банками – 25 млрд руб., бюджетные кредиты – 59,7 млрд руб. Государственные гарантии Краснодарского края – 5,9 млрд руб.

Василий Хитрых