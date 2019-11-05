ФЖС Башкирии выставил на продажу за 659 млн рублей здание-памятник в Уфе

Фонд жилищного строительства Башкирии на аукционе, который состоится 11 декабря, рассчитывает продать объект культурного наследия по улице Ленина 5/3 в Уфе, сообщается на официальном сайте проведения торгов. Начальная цена продажи — 659,07 млн руб. Шаг аукциона — 32,95 млн руб., задаток — 13,18 млн руб. Заявки принимаются до 27 ноября. Решение о проведении торгов принято на основании распоряжения правительства Башкирии от 25 октября и приказа министерства земельных и имущественных отношений республики от 1 ноября.

Здание является объектом культурного наследия, построенным в 1910-е годы. Оно включено в реестр памятников истории и культуры России под названием «Дом торговый». На продажу одним лотом выставляется административное здание с четырьмя этажами, один из которых подземный, общей площадью 3,74 тыс. кв. м и одноэтажное здание бистро площадью 105 кв. м. Вместе с объектом недвижимости продаются две ротонды, кованные железные ворота, стоянка на 20 автомашин и шлагбаум. В документации содержится охранное обязательство собственника. Недвижимость находится в залоге у АО «Региональный фонд».

Здания располагаются на земельном участке общей площадью 4,33 тыс. кв. м, который минземимущества Башкирии предоставит новому собственнику памятника в аренду.

Майя Иванова