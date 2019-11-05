На обоснование проекта воронежского легкорельсового транспорта могут потратить до 45 млн рублей

На разработку обоснования системы мультимодальных пассажирских перевозок в Воронеже с использованием системы легкорельсового транспорта (ЛРТ) мэрия может потратить до 45 млн руб. Соответствующий тендер городской администрации размещен на сайте госзакупок. Заявки на участие в торгах принимают до 26 ноября, аукцион назначен на 3 декабря. Среди задач подрядчика - разработка предложения по трассировке сети легкорельсового транспорта и его финансовой модели с комплексной оценкой рисков ее реализации. А также анализ рынка услуг пассажирских перевозок в городе и обоснование выбора вида транспорта, который поможет решить проблемы. Срок выполнения контракта – 312 дней.

ЛРТ в Воронеже — проект, которым местные власти стали заниматься после того, как отказались от идеи строительства в городе полноценного метро. От проекта метро в пользу именно ЛРТ власти отказались, как пояснял глава региона Александр Гусев, чтобы «не выстраивать глубоко дотационное предприятие»: организация метро в облцентре оценивается в 43 млрд руб., ЛРТ — в 30 млрд руб.

Подробнее о проекте ЛРТ в Воронеже — в материале “Ъ-Черноземье”.

Ирина Лобанова