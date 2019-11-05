Coca-Cola увеличит производство газировки в Новосибирске

ООО «Кока-кола ЭйчБиСи Евразия» запускает на новосибирском заводе линию по производству безалкогольных напитков. По данным компании, речь идет о производстве Coca-Cola, Sprite и Fanta. Проект реализуется за счет собственных средств.

Согласно презентации компании, мощность линии по розливу безалкогольных напитков в алюминиевую банку составит 90 тыс. ед. продукции в час. Ожидается, что в результате ее запуска объем производства безалкогольных напитков на заводе вырастет на 15%. Начало реализации проекта — 2019 год, а завершить работы планируется в 2021 году. Срок окупаемости составит три года.

В настоящее время производственная мощность новосибирского завода компании составляет 188 млн л напитков в год. Предприятие выпускает продукцию под марками Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite, BonAqua, Schweppes, «Добрый», «Моя семья», Rich и FuzeTea. Она поставляется во все регионы Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Новосибирский завод был открыт в 1997 году. Предприятие располагает шестью производственными линиями: тремя по розливу безалкогольных напитков в пластиковую упаковку, тремя по розливу соков в комбинированную упаковку и линией по розливу холодного чая. В 2017 году компания инвестировала 500 млн руб. в запуск двух новых производственных линий и расширение склада готовой продукции.

О том, как растет производство безалкогольных напитков в регионе, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Бутилированная вода всех напоит»

Оксана Павлова