Самарский дептранс сообщил о возможном снижении стоимости проезда по транспортной карте

Стоимость проезда по транспортной карте в самарском транспорте может быть снижена. Об этом сообщил муниципальный департамент транспорта в «Твиттере».

«Стоимость проезда утверждена постановлением администрации в начале этого года. Его принятию предшествовало широкое обсуждение с участием общественной палаты, профсоюзов, совета ректоров, депутатов. Рассматриваем вариант, при котором безналичная оплата проезда будет дешевле»,– говорится в сообщении.

В сентябре УФАС России по Самарской области возбудило дело против перевозчиков ООО «Шоссе», ООО «Транзит» и ООО «Рейс», повысивших этим летом стоимость проезда в нерегулируемом общественном транспорте с 30 до 35 руб. Все подозреваются в сговоре.

Георгий Портнов