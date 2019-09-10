ФАС поймала маршрутки

УФАС России по Самарской области возбудило дело против перевозчиков ООО «Шоссе», ООО «Транзит» и ООО «Рейс», повысивших этим летом стоимость проезда в нерегулируемом общественном транспорте с 30 до 35 руб. Все подозреваются в сговоре. Как установил антимонопольный орган, компании издали приказ практически одновременно — 23, 29 и 31 мая текущего года, несмотря на то что работают по разным маршрутам. По мнению юристов, если решение ведомства окажется не в пользу транспортных компаний, цена проезда станет прежней, но перевозчики из-за отсутствия конкуренции на рынке вряд ли поменяются.

Самарское УФАС возбудило дело по п. 1 ч. 1 ст. 11.1 закона «О защите конкуренции» против трех городских и межмуниципальных перевозчиков, использующих микроавтобусы,— ООО «Шоссе», ООО «Транзит» и ООО «Рейс». Организации в июле 2019 года повысили плату за проезд с 30 до 35 руб. Как выяснила антимонопольная служба, соответствующие приказы компании издали почти одновременно — в конце мая. Как говорится на сайте УФАС, коммерческие структуры осуществляют пассажирские перевозки в разном объеме и по различным направлениям, одинаковое повышение стоимости проезда может содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства. С просьбой провести проверку в областное УФАС обратились администрация Самары и городская прокуратура. «Помимо этого поступали многочисленные обращения граждан, которые также жаловались на увеличение стоимости проезда»,— сказано в сообщении ­ведомства.

По данным «СПАРК-Интерфакс», компании имеют пересечения в именах бывших собственников и руководителей. Владельцами ООО «Шоссе» являются Николай Никонов (60%), Андрей Голованов (13,40%), Василий Голозубов (13,30%) и Александр Дыренков (13,30%). Директором компании указан Николай Коняев. Финансовая отчетность организации не опубликована. Господин Коняев — бывший руководитель и экс-совладелец ООО «Транзит». Сейчас компания принадлежит Ивану Меркурьеву. Согласно финансовой отчетности, в 2017 году выручка общества составила 11 тыс. руб., прибыль — 2 тыс. руб. Один из бывших владельцев «Шоссе» также руководил ООО «Рейс», принадлежащим Андрею Софронову (60%), Екатерине Кравчук (13,40%), Филиппу Зыкову (13,30%) и Михаилу Михайлюкову (13,30%). Сейчас «Рейсом» руководит Герман Скрицкий. Связаться с ним „Ъ“ не удалось, его мобильный телефон на звонок не ответил.

«Шоссе» и «Рейс» выступают третьими лицами в судебном споре прокуратуры области с администрацией Самары и крупным городским автобусным перевозчиком ООО «СамараАвтоГАЗ» (САГ), приемником банкротящегося МП «Пассажиравтотранс». Надзорный орган требует признать незаконными контракты между городской администрацией и компанией на регулярные перевозки по ряду муниципальных маршрутов. Муниципальные контракты касаются нескольких десятков автобусных маршрутов. Как отметили представители прокуратуры в суде, компании имеют «тесную связь» с САГом. Бенефициаром «СамараАвтоГАЗа» называют бизнесмена и бывшего депутата самарской губернской думы Алексея Ушамирского.

Как поясняют юристы, если вина повысивших стоимость проезда перевозчиков будет доказана, она может стать прежней. Также, по словам партнера АБ «Деловой фарватер» Павла Ивченкова, виновным грозит штраф 3–15% от суммы годовой выручки. «Помимо этого гипотетически виновные лица также могут быть привлечены к уголовной ответственности на основании ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции), но статья достаточно редко используется в правоприменительной практике»,— говорит юрист.

По мнению партнера практики стратегии и операционной эффективности Althaus Group Германа Шеховцева, ситуация с одновременным повышением цены похожа на транспортную монополию. «Часто конкуренция существует только на бумаге, а на самом деле картельные сговоры монополизируют целые отрасли. Поэтому чаще всего установление единой цены проезда во всех видах транспорта — это результат сговора»,— считает Герман Шеховцев. Как он добавляет, если решение ведомства окажется не в пользу компаний, из-за отсутствия конкуренции разорвать договоры с ними городу вряд ли ­удастся.

Сабрина Самедова