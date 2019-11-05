На Кубани суды общей юрисдикции начали вести аудиопротоколы заседаний

С октября текущего года в судах общей юрисдикции Краснодарского края стали вести аудиопротоколы заседания. Об этом рассказал директор по развитию компании «ОК Банкрот» в Краснодарском крае Дмитрий Дмитриев. По его словам, данная практика в краевом арбитраже существует еще с 2010 года, однако в судах общей юрисдикции запись заседания велась далеко не всегда, что делало сложным доказать то или иное процессуальное нарушение для участников заседания.

«Если раньше секретарь могла просто не успеть записать все, что говорят участники процесса, то теперь происходящее фиксируется на диктофон. Больше никто не сможет заявить: “Я такого не говорил”. В том числе и судья», - отметил эксперт.

Господин Дмитриев отмечает, что пока что специальной техники для ведения аудиопротоколов во всех судах нет, поэтому процесс секретари записывают на смартфоны. Аудиопротокол приобщается к делу, его всегда можно прослушать, на него можно ссылаться, упоминая чьи-либо показания.

Василий Хитрых