Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи на открытии торгов превысил 2950 пунктов и установил исторический максимум. Он увеличился на 0,9% и в 10:01 достигал 2960 пунктов. По данным на 10:30, индекс опустился до уровня 2952.

Цены основных фишек увеличились на 3,1%. Акции «Сургутнефтегаза» выросли на 3,1%, Сбербанка — на 1,8%, «Плюса» на 1,5%. Также растет стоимость ценных бумаг Новолипецкого металлургического комбината, «Русала», «Интер РАО» и других российских компаний.

Об экономическом прогнозе на ноябрь — в материале “Ъ”.