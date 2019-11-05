Сбербанк откроет Нижегородской области еще две кредитные линии на 2 млрд рублей

Сбербанк стал победителем еще двух аукционов на предоставление Нижегородской области кредитных линий с общим лимитом 2 млрд руб. Срок одного займа составит 90 дней (три месяца), второй выдается на год. Стоимость первого контракта составит 17,2 млн руб., второго – 74,1 млн руб. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Напомним, на прошлой неделе Сбербанк стал победителем еще 21 аукциона на предоставление региону кредитных линий на 21 млрд руб. Совокупное вознаграждение для банка за пользование средствами составит 668 млн руб. После 10 ноября планируется подвести итоги еще четырех аукционов на предоставление Нижегородской области совокупно 10 млрд руб.

Анастасия Еремина