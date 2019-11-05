ФК «Ростов» не смог обыграть «Краснодар»

«Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром» со счетом 2:2 в южном дерби, сообщает пресс-служба клуба. К концу первого круга обе команды закрепились в первой пятерке, и в случае победы одна из них получала шанс подняться на второе место в турнирной таблице.

В первом тайме ФК «Ростов» вел в счете с большим отрывом. Так, на 34 минуте со штрафной линии в угол ворот противника забил Алексей Ионов. Уже через шесть минут ему удалось оформить дубль, и команда повела в счете 2:0.

Сократить отставание «Краснодару» удалось только на 90 минуте, а в добавленное время клуб сравнял счет.

Следующий матч «Ростова» пройдет на «Ростов Арене» против «Тамбова» в субботу, 9 ноября.

Дарья Голякова