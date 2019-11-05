Избранный президент Гватемалы пообещал порвать связи с правительством Мадуро

Избранный президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи объявил, что разорвет все дипломатические отношения с правительством венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Это произойдет после его вступления в должность 14 января. Победивший на выборах в августе господин Джамматтеи заявил, что его страна признает венесуэльским лидером оппозиционера Хуана Гуайдо.

«Полагаю, это правильное решение. Есть и другие южноамериканские страны, которые поступят также»,— заявил избранный президент, не вдаваясь с детали (цитата по Reuters).

Господин Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Его поддержали США, несколько стран Латинской Америки и большинство стран Европы. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным президентом страны Николаса Мадуро.