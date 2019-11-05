58,45 доллара стоил в среднем баррель нефти Urals в октябре 2019 года, сообщил Минфин. В сравнении с сентябрем ($61,06) цена российского сорта снизилась на $2,61. В целом за десять месяцев этого года средняя цена Urals составила $63,53 за баррель. В 2018 году в среднем она была равна $70,01 за баррель. Месячный минимум с начала стартовавшего осенью 2014 года цикла падения цен на нефть был зафиксирован в январе 2016 года: тогда Urals стоила лишь $28,8 за баррель. Затем цены стали постепенно восстанавливаться. В октябре 2018 года фиксировался четырехлетний максимум — $79,26. Затем этот показатель перешел к снижению, в этом году он колеблется в диапазоне от $58,5 до $71,5 за баррель.