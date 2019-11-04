Великобритания снизила уровень террористической угрозы впервые с 2017 года

Власти Великобритании понизили уровень террористической угрозы в стране с «серьезного» до «существенного». Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление главы МВД Прити Пател. Она отметила, что «терроризм остается одним из наиболее явных и непосредственных рисков для национальной безопасности».
Великобритания использует пятибалльную шкалу. Максимальный «критический» уровень был установлен в 2017 году, когда в стране произошло пять терактов. Тогда же он был снижен до «серьезного». В последний раз «существенный» уровень террористической угрозы действовал в 2014 году.
Подробнее о терактах 2017 года в Великобритании, читайте в материале “Ъ FM”.
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