Кого опрашивают при подготовке DB

ВБ в рамках подготовки DB анкетируются аудиторские и бухгалтерские компании, в том числе «большая четверка» аудиторов (E&Y, PwC, Deloitte, KPMG), а не собственно бизнес, в массе работающий с ФНС в электронных системах самостоятельно. У «четверки» практически нет клиентов из малого бизнеса, регистрация ими новых компаний вряд ли репрезентативна, характер их собственного бизнеса естественным образом подталкивает к завышению сложности работы с ФНС — обороты аудиторов зависят от продаваемых компаниям человеко-часов сервиса. Респонденты DB могут не раскрывать себя, с чем ФНС и Минфин РФ согласны: «Минфин России и ФНС России более 20 раз обращались во ВБ с просьбой разъяснить позиции респондентов и никогда не ставили вопрос о раскрытии данных о них». Но отсутствие содержательной информации (ее легко анонимизировать) о том, что именно спрашивают у респондентов эксперты ВБ и что респонденты им отвечают, не позволяет российским властям понять, почему ВБ получает такие ответы и что вообще можно и нужно предпринять для улучшения ситуации по существу, констатируют в ФНС.

Дмитрий Бутрин