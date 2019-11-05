Судья устроил представление генпрокурору

Как стало известно “Ъ”, прекращены полномочия ярославского судьи Андрея Курапина, получившего известность за резкое и необоснованное частное постановление в адрес генпрокурора Юрия Чайки. Недовольство судьи, который, находясь в отставке, продолжал выносить решения из-за нехватки кадров в судейском корпусе, вызвало требование прокурора рассмотреть уголовное дело о взятках в обычном, а не в особом порядке за один день. По мнению господина Курапина, такая позиция обвинителей являлась порочной и едва ли не разрушала судебную систему. Впрочем, даже коллеги судьи с такими формулировками не согласились, а вынесенный им приговор в ближайшее время изучит апелляционная инстанция.

По данным информированных источников “Ъ” в силовых структурах, карьера судьи Красноперекопского райсуда Ярославля Андрея Курапина окончательно завершилась еще 22 октября. С этой даты он уже не участвует ни в каких процессах и официально числится судьей в отставке. Надо отметить, что формально он находится в отставке уже с 17 января текущего года, когда квалификационная коллегия судей (ККС) Ярославской области удовлетворила его письменное заявление об увольнении «с выплатой выходного пособия и назначением ежемесячного пожизненного содержания».

Отметим, что закон предусматривает, что судья в отставке может вернуться к работе. В случае с Андреем Курапиным это произошло менее чем через месяц после отставки, когда та же областная ККС дала положительное заключение о привлечении его к работе в Красноперекопском суде сроком до одного года. По некоторым данным, вернуть судью обратно решили из-за дефицита кадров в местном судейском корпусе. На днях на вакантное место судьи, впрочем, нашлась кандидатура, и приказом председателя Ярославского облсуда временные полномочия Андрея Курапина были окончательно прекращены. Впрочем, за время своего возвращения судья успел получить весьма неоднозначную известность в связи с рассмотрением дела о коррупции районного масштаба.

В январе 2019 года в ходе совместной операции Следственного комитета России (СКР) и ФСБ в Ярославле по обвинению в получении взятки был задержан бывший замглавы Фрунзенского района Игорь Соколовский. Вскоре после этого явку с повинной в СКР написал известный в городе человек — директор «Яргорэлектротранса» Ильхам Худиев. Он признался, что был посредником в передаче взяток господину Соколовскому от двух местных предпринимателей — Асифа Ахмедова и Рамиля Аббасова. Оба они владели несколькими уличными ларьками, которые подлежали сносу. За то, чтобы отсрочить или отменить постановление о ликвидации их построек, они решили передать чиновнику через своего знакомого 40 тыс. и 50 тыс. руб. соответственно. Впрочем, господин Ахмедов от одной из взяток успел отдать только половину — 20 тыс. руб. (другую передал полностью), заявив, что остальное последует позже — после решения вопроса. В результате бизнесменов обвинили в даче взятки в значительном размере должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий (ч. 3 ст. 291 УК РФ), а главе принадлежащего городу «Яргорэлектротранса» инкриминировали посредничество во взяточничестве в значительном размере (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ).

Все трое полностью признали свою вину и попросили о рассмотрении их дела в особом порядке, что предусматривает проведение процесса в упрощенной форме, без исследования доказательств и вызова свидетелей. При этом наказание не может превышать 2/3 от максимально предусмотренного данной статьей УК. Как следует из сложившейся практики, процесс состоит лишь из обсуждения процессуальных вопросов, прений сторон и вынесения приговора и укладывается максимум в два-три дня. Оказалось, что судья Курапин, которому в конце июля для рассмотрения направили дело обвиняемых Ахмедова, Аббасова и Худиева, был готов действовать именно по такому сценарию. Однако против этого категорически возражал представитель местной прокуратуры. Обвинитель отмечал, что в показаниях и позиции подсудимых имеются противоречия, которые возможно проверить и устранить только в рамках полноценного процесса, чтобы не ущемить чьи-либо права. Судья Курапин был вынужден начать процесс, хотя и он уложился всего в несколько заседаний. При этом на первом же из них судья прекратил уголовное преследование Ильхама Худиева «за деятельное раскаяние», а в начале октября вынес условный приговор двум остальным, убрав из формулировки обвинения «значительный размер» взятки. В результате Асиф Ахмедов и Рамиль Аббасов получили один год пять месяцев и один год шесть месяцев соответственно.

Отдельно судья Курапин вынес частное постановление в адрес генпрокурора Юрия Чайки, заявив, что обвинитель по приказу своих руководителей якобы заставил возвращенного из отставки судью выполнять «никому не нужную, но трудоемкую работу». Андрей Курапин также пространно говорил о бессмысленных и надуманных доводах обвинителя, который вместе со своими коллегами гонится за некими процентами по делам в особом порядке, саботирует работу судов, разрушает саму судебную систему и т. д. Заканчивал судья свое обращение ультиматумом генпрокурору, призывая «прекратить порочную и бессмысленную практику беспричинного препятствования прокуроров особому порядку рассмотрения уголовных дел, предусмотренному главой 40 УПК РФ», потребовав о принятых мерах проинформировать его в месячный срок.

Реакция на довольно неоднозначный выпад в отношении надзорного ведомства не заставила себя ждать. «Курапин хотел рассмотреть дело в особом порядке, но в общем режиме нашел обстоятельства, позволившие изменить версию следствия, смягчив тем самым ее», — заявил “Ъ” источник в судебной системе Ярославской области, знакомый с ходом процесса. Он выразил предположение, что судье, который своим решением фактически признал необходимость детального изучения дела, просто «не хотелось работать, и он вспылил, когда его заставили это сделать». Между тем Ярославская областная прокуратура обжаловала в вышестоящей инстанции как незаконные и необоснованные освобождение от ответственности Ильхама Худиева, приговор его подельникам и само скандальное частное постановление. При этом, по данным источников “Ъ” в прокуратуре, если два первых вопроса апелляционная инстанция еще не рассмотрела, то постановление уже признано незаконным, а председателю Красноперекопского райсуда Ярославля указано на нарушения УПК, которые допустил при его написании теперь уже окончательно отставной судья Андрей Курапин.

В свою очередь, в Генпрокуратуре заявили, что не только не отрицают особый порядок рассмотрения уголовных дел в соответствии с главой 40 УПК РФ, но, наоборот, считают его «действенным средством процессуальной экономии и снижения судебных затрат на судебное разбирательство». А применение его на практике постоянно анализируется как в центральном аппарате надзорного ведомства, так и в ходе выездных комиссий в регионе. «Нашими сотрудниками выявлены многочисленные факты необоснованного завышения и занижения квалификации содеянного органами предварительного расследования, рассмотрения уголовных дел в упрощенной процедуре в отношении несовершеннолетних, лиц, страдающих психическими расстройствами, а также при непризнании подсудимыми вины либо наличии сомнений в их виновности в инкриминированном преступлении»,— подчеркнули в Генпрокуратуре. По словам представителя ведомства, прокурорам особо указано, что особый порядок возможен только тогда, когда у гособвинения нет ни малейших сомнений в причастности конкретного лица к преступлению и «правильности правовой оценки содеянного». «Во всех иных случаях прокурор не просто вправе, но и обязан ходатайствовать о прекращении особого порядка и проведении судебного следствия в полном объеме»,— пояснили в прокуратуре России, отметив, что и в случае с ярославским делом их сотрудник действовал как было необходимо.

Сергей Сергеев