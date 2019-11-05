«Эволюция» переходит к финансистам

Один из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) «Эволюция» выкупил у «РН-пенсионные активы» почти 10% своих акций. Доля этой компании, связанной с «Роснефтью», упала ниже блокирующей. Таким образом, сложный пенсионный бизнес все четче концентрируется вокруг финансовых групп, а прежние собственники постепенно выходят из него.

НПФ «Эволюция» (бывший «Нефтегарант») в третьем квартале выкупил 0,45 млн собственных акций (9,8%) у компании «РН-пенсионные активы» за 2,2 млрд руб., свидетельствуют данные отчетности фонда и раскрытия его структуры акционеров.

В результате доля «РН-пенсионные активы» в капитале фонда снизилась до 19%. У остальных акционеров доли остались прежними: у концерна «Россиум» Романа Авдеева — 57,4%, у Дальневосточного банка, который упакован в ЗПИФ «Ритм» под управлением входящей в группу компаний (ГК) «Регион» УК «Регион Эссет Менеджмент»,— 7,5%, и у самой ГК «Регион» — еще 6,3%.

На базе НПФ «Эволюция» (215,9 млрд руб. активов) объединяются несколько частных фондов, принадлежащих «Россиуму» и мажоритарному акционеру ГК «Регион» Сергею Сударикову: НПФ «Согласие» (31,5 млрд руб.), «Социальное развитие» (8,6 млрд руб.) и «Образование» (4,5 млрд руб.). Как сообщила на прошлой неделе Федеральная антимонопольная служба, она согласовала это объединение. Как планировали в «Регионе» и «Россиуме», завершиться присоединение трех фондов к НПФ «Эволюция» должно в первой половине следующего года (см. “Ъ” от 2 октября). Суммарные активы объединенного НПФ могут превысить 260 млрд руб.

Владельцем «РН-пенсионные активы», у которого были выкуплены акции «Эволюции», выступают две созданные в конце прошлого года некоммерческие организации (НКО) — фонд развития социальной политики и содействия пенсионной реформе «Нефтегарант-защита» и фонд социальных программ содействия пенсионной реформе «Нефтегарант-доверие». Бенефициары этих НКО доподлинно неизвестны, но собеседники “Ъ” ранее связывали их с «Роснефтью» (см. “Ъ” от 4 октября). В НПФ «Эволюция» формируется корпоративная пенсионная программа «Роснефти». В нефтекомпании не ответили на запрос “Ъ” о связи с «РН-пенсионные активы».

В ГК «Регион», «Россиуме», НПФ «Эволюция» не ответили на запрос “Ъ”. Куратор пенсионного бизнеса ГК «Регион» (в него входит НПФ «Эволюция») Галина Морозова два месяца назад говорила, что перед фондом поставлена задача «стать рыночным в добровольных пенсионных продуктах: индивидуальных пенсионных планах и корпоративных программах за пределами "Роснефти"» (см. “Ъ” от 5 сентября).

Продажа состоялась по цене в 10,4% от активов. Такую стоимость называли адекватной для фонда с хорошими активными программами НПО два гендиректора НПФ. «Исходя из суммы, заплаченной за 9,8% фонда, продажа носила не технический характер»,— согласен управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Павел Митрофанов. По его словам, сделка похожа на завершение концентрации пенсионных активов на финансовой группе. «В данном случае речь идет о формирующейся ФГ "Регион"—"Россиум" (см. подробнее “Ъ” от 10 июня)»,— считает эксперт.

По мнению господина Митрофанова, прежним акционерам, связанным с промышленными группами, выгоднее передать бизнес профессиональным финансистам и отойти в сторону от ставшего «несколько токсичным» в последние годы пенсионного бизнеса. Учитывая размер регуляторного капитала у НПФ «Эволюция», который на конец третьего квартала составлял 3,6 млрд руб. (на начало года — 5,2 млрд руб.), у фонда еще существует возможность направить на выкуп своих акций значительный объем финансовых средств.

Илья Усов