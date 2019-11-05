Доставкам товаров добавляют скорость

Основанная в Санкт-Петербурге сеть «Достаевский», специализирующаяся на продажах готовой еды со своих фабрик-кухонь, решила развивать экспресс-доставку товаров первой необходимости не только на домашнем рынке, но и в Москве. По идее, этот проект должен стать серьезным конкурентом традиционным магазинам у дома. Но, предупреждают участники рынка, у «Достаевского» могут возникнуть в столице проблемы с инфраструктурой: на ее создание потребуется как минимум 500 млн руб.

Сеть по доставке готовых блюд «Достаевский» (49% принадлежит Владимиру Овеляну, 51% — Тамаре Прядко) тестирует новый сервис «Достамаркет», который будет привозить продукты и бытовую химию покупателям на дом из собственных дарк-сторов (небольших складских помещений), рассказали “Ъ” в компании. Сейчас пилотный проект реализуется в Кировском районе Санкт-Петербурга, в 2020 году сервис заработает по всему городу. В Петербурге у «Достаевского» есть сеть кухонь-фабрик, на базе которых и планируется создавать дарк-сторы. Максимальное время доставки — 30 минут, планируемый средний чек — около 1,1 тыс. руб., сообщают в компании. После Петербурга «Достамаркет» появится и в Москве, добавляют в компании, не обозначая сроков. По оценкам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, для выхода на московский рынок компании потребуется инвестировать в инфраструктуру как минимум 500 млн руб.

Формат, который отрабатывает «Достамаркет», предполагает небольшой ассортимент — только самые необходимые товары, как в магазинах у дома. По аналогичной модели в Москве развивается и «Яндекс.Лавка». Быстрая доставка продуктов — один из трендов на рынке ритейла, рассказывает руководитель фудтех-направления «Яндекс.Такси» Максим Фирсов. Если в сегменте готовой еды доля онлайна уже достигла 10% от всего рынка общепита, то доставка обычных продуктов еще толком не развита, говорит он. По прогнозам Михаила Бурмистрова, в 2019 году сегмент доставки продуктов, без учета готовых наборов еды, вырастет на 65%, до 38 млрд руб.

«Сама услуга на рынке существует давно, но попытки выстроить процесс традиционным для классического ритейла способами — с большими складами и фурами — приводили к ухудшению качества сервиса для пользователей. Как результат, покупатели больше не желали пользоваться такой услугой. Сети дарк-сторов — это попытка зайти (в сегмент доставки.— “Ъ”) с другой стороны»,— рассуждает господин Фирсов.

Как раз наличие собственных фабрик-кухонь, где могут развиваться дарк-сторы, является преимуществом для «Достаевского» на рынке Петербурга, уверены в самой компании. Максим Фирсов, впрочем, сомневается, что продуктовый склад объемом до 150 кв. м получится сочетать с кухней. Михаил Бурмистров замечает, что конкурентные преимущества «Достамаркета» неочевидны, поскольку у сервиса при небольшом ассортименте высокие цены.

Осенью этого года тестировать формат экспресс-доставки продуктов в нескольких районах Москвы начал и Ozon. В пресс-службе онлайн-площадки поясняют, что клиентам доступно около 6 тыс. товаров, время доставки — от 40 минут. В X5 Retail Group, развивающей собственный онлайн-магазин perekrestok.ru, отмечают, что в этом году также тестируют экспресс-доставку из магазинов «Пятерочка» на юго-западе Москвы, решение о дальнейшем развитии сервиса будет приниматься в следующем году. О развитии услуги экспресс-доставки заявлял и ритейлер «Вкусвилл».

Никита Щуренков