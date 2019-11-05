Инвесторам предложат раскошелиться на конгресс

В Смольном рассчитывают привлечь инвесторов к строительству новых конгрессно-выставочных комплексов и готовы предоставить им участки в Курортном, Кронштадтском и Красногвардейском районах города. Передача земли будет осуществляться по концессии, соглашению о государственно-частном партнерстве или стратегическом инвестиционном проекте. Потребность в новых выставочных объектах существует, но без дополнительных функций такие проекты будут иметь слишком длительную окупаемость, предупреждают эксперты.

Комитет по развитию туризма определился с земельными участками, которые будут предложены инвесторам для строительства конгрессно-выставочных комплексов. Как пояснил “Ъ” представитель ведомства, речь идет о намывной территории «Северный парус» в Кронштадте, участках в поселке Белоостров (Зеленогорское шоссе, севернее пересечения с Центральной улицей) и Сестрорецке (территория, ограниченная продолжением Каугиевской улицы, перспективной магистралью № 2, Левашовским шоссе, перспективной магистралью № 1). Помимо этого, бизнесу будет предложен земельный участок в Красногвардейском районе города на берегу реки Охты.

В комитете по развитию туризма пояснили, что рассматривают варианты предоставления участков в рамках концессии, соглашений о государственно-частном партнерстве и стратегическом инвестиционном проекте. Условия передачи участков и потенциальных участников проектов в комитете не уточнили, отметив, что ведут работу по привлечению инвесторов. Общий объем капитальных вложений будет зависеть от наполнения объектов, а срок окупаемости инвестиций — варьироваться от 12 до 17,5 лет в зависимости от объекта, подчеркнули в ведомстве. Глава комитета по развитию туризма Евгений Панкевич ранее отмечал, что город нуждается в комфортных конгрессно-выставочных площадках, рассчитанных на 500–1000 человек. «"Экспофорум" практически весь год по своему графику загружен мероприятиями, и нам нужно расширять возможности»,— указывал он. По словам чиновника, в этом году Петербург посетит более 1 млн деловых туристов.

Петербург нуждается в новых объектах, поскольку туристический поток растет и один только «Экспофорум» не справляется с растущим спросом, говорит партнер Rusland SP Андрей Бойков. Наиболее интересным для инвесторов эксперт называет участок в Красногвардейском районе. Вице-президент Becar Asset Management Ольга Шарыгина в дополнение к этому считает перспективным создание конгрессного центра в Кронштадте. Что касается курортного направления, то, пока не будет решен вопрос с транспортной доступностью, говорить об этой идее как об успешном бизнес-проекте преждевременно, замечает она.

По словам господина Бойкова, окупаемость в 12 и более лет не представляет интереса для инвесторов. Сейчас бизнес рассматривает проекты при условии окупаемости не дольше 10 лет, подчеркивает он. Для того чтобы сделать проект более привлекательным и ускорить возврат вложенных средств, необходимо включить в него другие функции (гостиничную, торговую, ресторанную), уверен господин Бойков. Многофункциональные объекты с гостиницей, офисными, общественными и музейными функциями будут иметь больше шансов на коммерческий успех и доходность на уровне 8–9%, говорит госпожа Шарыгина.

Согласно оценке Конгрессно-выставочного бюро Санкт-Петербурга (подведомственно комитету по развитию туризма), в 2017 году объем конгрессного рынка города достигал 3,5–3,7 млрд рублей. Петербург, по подсчетам организации, занимал около 30% российского рынка конгрессно-выставочных услуг. По данным Colliers International, число проводимых в Петербурге конгрессно-выставочных мероприятий растет: если в 2015–2016 году в городе проводилось 80–100 мероприятий, то в 2018–2019 году их число выросло до 250–300. В городе представлено пять специализированных комплексов общей вместимостью около 50 тыс. человек, подсчитали аналитики. Основной площадкой Петербурга для проведения деловых мероприятий является «Экспофорум», который включает в себя три выставочных павильона, площадью 39,3 тыс. кв. м, конгресс-центр, а также две гостиницы, бизнес-центр, таможенно-логистический центр. В 2018 году представители «Экспофорума» анонсировали строительство второй очереди комплекса, которая позволит удвоить его площадь. Конференции и форумы также проходят в комплексах «Ленэкспо» и «Петроконгресс», гостиницах, университетах, культурных площадках (здание Главного штаба, Президентская библиотека имени Ельцина, новая сцена Александринского театра, планетарий).

Константин Куркин