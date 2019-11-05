Долги перешли в наступление

Минобороны пока не удается полностью решить проблему неплатежей за электроэнергию и тепло. ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ЦЖКУ) Минобороны, в начале года сокращавшее долги за энергоресурсы, во втором полугодии снова увеличивает их. По оценкам энергетических и сбытовых компаний, долг ЦЖКУ на 1 сентября превышал 6 млрд руб. В самом учреждении подчеркивают, что больше не наращивают долги «из года в год», а с текущими обещают разобраться до конца декабря.

Несмотря на изменение системы оплаты услуг ЖКХ на предприятиях Минобороны, структуры министерства продолжают накапливать долги на оптовом и розничных энергорынках, рассказали “Ъ” генерирующие и энергосбытовые компании. Весной 2017 года Минобороны передало контроль над расходами на энергоресурсы специально созданному ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ЦЖКУ) в надежде решить проблему с хроническими неплатежами. ЦЖКУ подхватило функции четырех организаций — Главного управления коммунально-жилищного хозяйства (ГУ ЖКХ), Главного управления жилищным фондом, «Оборонэнерго» (электросетевое хозяйство) и «Оборонэнергосбыта» (объем поставок 3,9 млрд кВт•ч в год).

«Дебиторская задолженность ЦЖКУ растет от месяца к месяцу»,— утверждают в Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний (ГП и ЭСК). По ее данным, на 1 сентября 2019 года долг ЦЖКУ за электроэнергию составил 5,4 млрд руб., увеличившись на 2,3 млрд руб. год к году. За потребленную тепловую энергию ЦЖКУ на 1 сентября не заплатила более 600 млн руб., добавляют в «Совете производителей энергии» (СПЭ, объединяет крупнейшие энергокомпании). В СПЭ опасаются, что с началом отопительного сезона ситуация может усугубиться.

Пики неплатежей предприятий Минобороны приходятся на конец года, уточняют в «Совете рынка» (регулятор энергорынков), но «повышенные платежи в первой половине года не компенсируют недоплаты второй половины». По мнению регулятора, это может быть связано с «особенностями бюджетного процесса», но за несвоевременную оплату начисляется пеня, и «сумм, которые выделены в соответствии с предъявленными счетами, но с опозданием на два-три месяца, заведомо не хватит для оплаты всех возникших обязательств».

С августа энергетики подали множество исков к ЦЖКУ о взыскании задолженности. Среди истцов — «Т Плюс», филиалы «ТНС Энерго», «Атомэнергосбыт», «Мосэнергосбыт», МОЭК. В «Т Плюс» сообщили “Ъ”, что на начало октября долг ЦЖКУ за тепловую энергию достиг 196,45 млн руб., а за электроэнергию — 536,3 млн руб. Долги ЦЖКУ перед «Татэнергосбытом» составляют 16,6 млн руб., сказал “Ъ” директор компании Рифнур Сулейманов. В «Атомэнергосбыте» сообщили “Ъ”, что задолженность ЦЖКУ соответствует объему двухмесячного потребления, но «на состоявшейся встрече в октябре 2019 года достигнуты договоренности о погашении задолженности по заключенным договорам в декабре».

Начальник ЦЖКУ Минобороны Александр Жданов утверждает, что «информация о наращивании учреждением долгов из года в год является недостоверной», за 2017–2018 годы управление полностью рассчиталось с ресурсоснабжающими организациями «в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств».

Все принятые обязательства по заключенным контрактам ЦЖКУ погасит до конца 2019 года, подчеркнул господин Жданов. По его словам, стоимость среднемесячного потребления электроэнергии ЦЖКУ составляет 2,5 млрд руб. Кроме того, по решению Минобороны, «собственники или наниматели помещений» жилищного фонда военного ведомства будут оформлять прямые договоры с поставщиками энергоресурсов, добавил Александр Жданов, что «способствует открытости проводимых расчетов и повышению платежной дисциплины за счет исключения управляющей компании из цепочки оплат».

Минобороны и Минэнерго разработали регламент обмена информацией о состоянии расчетов за потребленные энергоресурсы, отмечает господин Жданов. В Минэнерго не ответили на запрос “Ъ”. Между тем сторонам неизбежно придется решать еще одну, историческую проблему неплатежей. Участников энергорынка беспокоит судьба просроченной задолженности компаний, которые поставляли услуги предприятиям Минобороны до реформы 2017 года (сейчас их деятельность прекращена). Так, по оценкам Ассоциации ГП и ЭСК, долг «Оборонэнергосбыта», ГУ ЖКХ, «Славянки» и РЭУ за электроэнергию составляет 5,7 млрд руб., в текущем году сумма почти не снизилась. По данным СПЭ, просроченная задолженность за тепловую энергию всех поставщиков услуг для предприятий Минобороны (с учетом задолженности предприятий, находящихся в процедуре банкротства) на 1 сентября 2019 года составила порядка 7,3 млрд руб.

Полина Смертина, Татьяна Дятел