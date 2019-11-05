УГМК расширяет медные владения

Компания «Святогор», входящая в УГМК, попросила правительство России провести аукцион на участок Волковского месторождения ванадиево-железо-медных руд, которое является на Урале самым крупным. Запасы меди оцениваются в 771 тыс. тонн, железа — 20 млн тонн. Стартовая цена аукциона – 2,1 млрд рублей. «Святогор» уже работает на соседнем участке, поэтому можно говорить о расширении сырьевых активов УГМК.

Правительство России в 2019 году проведет аукцион на разведку и добычу участка самого крупного на Урале Волковского месторождения ванадиево-железо-медных руд, следует из распоряжения премьер-министра РФ Дмитрия Медведева (есть в наличии “Ъ”). Запасы месторождения относятся к федеральным и оцениваются в 771 тыс. тонн меди (В+С1+С2), 20 млн тонн железа (В+С1+С2), 333 тыс. тонн оксида ванадия (В+С1+С2), 11,7 тонны золота (С2). Также запасы состоят из оксида фосфора, серы, серебра, палладия, селена, теллура, фтора. Разработка предполагается открытым способом.

Из участка недр, на который проводится аукцион, исключается участок, предоставленный компании «Святогор», дочерней структуре УГМК, по лицензии от 2005 года, дающей право пользования недрами Северо-Западного участка. Стартовый размер разового платежа составляет 2,1 млрд руб. Источник, близкий к правительству, подтвердил “Ъ”, что аукцион проводится по обращению «Святогора». В УГМК не ответили на запрос “Ъ”.

Расширение сырьевых активов отвечает стратегии УГМК. Одна из ее целей — «непрерывное воспроизводство минерально-сырьевой базы и повышение степени извлечения металлов из руд, что оказывает прямое влияние на себестоимость производства металлов в концентрате». По подсчетам самого холдинга, УГМК занимает долю в 1,5% в мировом производстве меди (лидеры: Codelco — 7,6%, Glencore — 6,6%, Jiangxi Copper — 4,8%). В этом году компания начала строительство медно-цинкового рудника на Подольском месторождении в Башкирии, инвестиции в который оцениваются в 50 млрд руб.

Волковское месторождение включает четыре участка. Разработка первой очереди — Лавро-Николаевского участка — велась с 1981 года и в настоящее время завершена. На Северо-Западном участке «Святогор», согласно информации на официальном сайте, планирует ежегодно добывать 0,8–1,1 млн тонн руды в год. Руду с месторождения перерабатывает обогатительная фабрика мощностью 2,5 млн тонн.

Согласно отчету International Copper Study Group (ICSG), опубликованному в конце октября, на LME средняя цена за тонну меди в сентябре составляла $5,7 тыс., увеличившись на 0,7% по сравнению с августом. При этом по итогам первого полугодия средняя цена составляла $6,1 тыс. Из аналитического отчета УГМК следует, что 2019 год для мировых компаний «уже характеризуется как сложный с точки зрения сырьевой обеспеченности». По оценкам аналитиков Bank of America Merril Lynch, спрос на медный концентрат в этом году существенно превысит прогнозный уровень добычи.

По мнению старшего директора АКРА Максима Худалова, запасы меди этого месторождения можно оценить в 150–300 млн руб. Значительно более высокий уровень стартового платежа связан с тем, что месторождение многокомпонентное, однако извлечь другие ценные металлы, такие как ванадий, будет технологически сложно, считает аналитик. «Месторождение находится на Урале, что позволяет получить положительный синергетический эффект от рядом расположенных активов УГМК и позволит обеспечить активы компании рудой»,— добавляет он.

Евгений Зайнуллин