Развитие на медные деньги

Один из крупнейших производителей меди Уральская горно-металлургическая компания может сократить инвестиции на 10–15% из-за низких цен. Металл действительно подешевел примерно на 10% к прошлому году, но другие крупные игроки — «Норникель» и РМК — предпосылок для снижения инвестиций не видят, а аналитики считают среднесрочные перспективы рынка хорошими.

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) допускает возможность сокращения инвестиций на 10–15% из-за колебаний цен на медь. «Объем инвестиций 55–60 млрд руб. по холдингу в 2018 году, примерно такие же цифры будут и в 2019 году. Цены на медь изменяются в сторону уменьшения, поэтому цифры в рамках года могут корректироваться в сторону оптимизации. Планируем 10% в сторону уменьшения. Я думаю, что с учетом коррекции даже 15%, если это возможно»,— сказал гендиректор компании Андрей Козицын (цитата по ТАСС). По его словам, возможностей для оптимизации не так много, учитывая наличие подписанных контрактов, которые необходимо исполнять. В компании не ответили на запрос “Ъ” о том, за счет чего планируется оптимизировать инвестиции.

УГМК является одним из крупнейших производителей меди в РФ, выпуская около 400 тыс. тонн катодной меди. По данным самой компании, ее доля в производстве этого металла составляет 40%, у «Норильского никеля» — 42%, у Русской медной компании — 18%.

Основным риском для медных производителей является цена и уровень потребления меди на мировом рынке, говорится в квартальном отчете «Уралэлектромеди», которая является основным производителем медных катодов в структуре УГМК.

«Значительная часть выручки эмитента поступает по контрактам на поставку металлов по ценам LME, привязанным к периоду поставки, снижение цен на мировом рынке может существенно повлиять на его деятельность»,— говорится в отчете. В июне директор «Уралэлектромеди» Владимир Колотушкин говорил, что предприятие планирует сохранить объемы выпуска катодной меди на уровне 400 тыс. тонн. «Сейчас проблема — не перерабатывать, сейчас проблема — биржевая цена, у нас сегодня медь идет в минус. Мы на сегодняшний день, закупив дорогое сырье, переработав его, вынуждены продавать его по меньшей стоимости»,— заявлял он.

В настоящий момент цена на металл, как и в начале года, составляет $5,9 тыс. за тонну (против $6,5 тыс. в среднем за 2018 год). Renaissance Capital 8 июля снизил прогноз цены на этот год на 5%, до $6 тыс. за тонну. Медь дешевеет на фоне роста запасов сырья на LME, которые, по данным Reuters, находятся на максимальных отметках за последние 13 месяцев.

Представитель «Норникеля» заявил “Ъ”, что рынок меди сбалансирован. Компания не ожидает резкого изменения цен на этот металл и не пересматривала свои инвестиционные планы. В обновленной стратегии «Норникеля» говорится о планах увеличить производство меди и никеля на 15% к 2025 году по сравнению с уровнем 2017 года. С 2019 по 2022 год капитальные затраты планируются в $10,5–11,5 млрд.

Собеседники “Ъ” на рынке отметили, что колебания цен на медь не являются для компании такими чувствительными, учитывая, что «Норникель» добывает и другие металлы.

Президент Русской медной компании Всеволод Левин 8 июля заявил ТАСС, что цена на бирже является фактором, влияющим на производство. «Но должен сказать, что конъюнктура меньше не становится. Каждый год потребление увеличивается, и в общем-то наши планы — уверенные»,— рассказал господин Левин. По оценке АКРА, в 2019–2023 годах прогнозируется дефицит предложения на мировом рынке меди в районе 1 млн тонн в год при общем объеме производства около 25 млн тонн.

Всеволод Левин, президент Русской медной компании, в интервью ТАСС, 8 июля Традиционно самый большой покупатель на рынке — это КНР, более 50% меди покупают они.

Большинство новых медных проектов становятся нерентабельными при цене ниже $6,5–7 тыс., говорит руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов. «Во многом цены на медь находятся под давлением за счет низких показателей деловой активности (PMI) в ведущих мировых экономиках, что формирует негативные ожидания по динамике промышленного производства»,— отмечает аналитик. В то же время он полагает, что в среднесрочной перспективе цена меди будет расти, так как Китай продолжает демонстрировать положительную динамику промышленного производства и наращивает инвестиции в рамках инициативы «Один пояс — один путь», что требует в том числе развития энергетической инфраструктуры. Медь в основном используется для изготовления силовых кабелей, проводов и т. д.

Евгений Зайнуллин