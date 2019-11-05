Железные дороги подвезут денег на «Суходол»

Строительство угольного порта «Суходол» во Владивостоке, который должен быть запущен в 2021 году, подорожало на 20% до 42,6 млрд руб. Общая стоимость проекта ОАО РЖД и СДС, по словам собеседников “Ъ”, составит 51,3 млрд руб. Планируется, что 40 млрд руб. предоставят банки, а еще 9 млрд руб.— монополия, вопрос о выдаче кредита ее совет директоров рассмотрит 6 ноября. Эксперты считают вероятность выделения средств высокой, учитывая благоприятную конъюнктуру для экспорта угля на Дальнем Востоке.

Стоимость строительства угольного порта «Суходол» увеличилась до 42,6 млрд руб., рассказали “Ъ” источники, знакомые с ситуацией. В 2018 году оно оценивалось в 35,4 млрд руб. (см. “Ъ” от 4 сентября). Согласно новым оценкам, доходность проекта при этом улучшится: NPV составит 25,3 млрд руб., IRR — 18,9%, срок окупаемости — чуть больше 10 лет. Как ожидается, проект должен получить заем от ОАО РЖД на 9 млрд руб., еще 39,5 млрд руб. планируется привлечь от банков, говорят собеседники “Ъ”. Общая стоимость проекта (с учетом НДС и операционных затрат до момента запуска) оценивается в 51,3 млрд руб. (ранее 48,5 млрд руб.).

Проект стартовал в 2012 году и предполагает создание угольного порта в Приморье на 20 млн тонн (12 млн тонн к 2021 году, еще 8 млн тонн — в 2022 году). Он принадлежит акционерам холдинга СДС Владимиру Гридину и Михаилу Федяеву (25,1%), «РЖД-Инвестиционные проекты» (25%), еще 24,79% владеет «Центр развития портовой инфраструктуры».

Осенью 2018 года совет директоров ОАО РЖД не одобрил предоставление проекту займа размером 9 млрд руб. на 13 лет под 10% годовых. Теперь этот вопрос снова вынесен на совет директоров 6 ноября, следует из повестки. При этом, как утверждают собеседники “Ъ”, монополия в 2018 году все же выдала проекту 2,95 млрд руб.— это максимальная сумма, которую менеджмент мог предоставить без одобрения совета директоров. По словам собеседников “Ъ”, теперь совет должен одобрить как кредит в целом, так и выделение оставшихся 6,1 млрд руб.

В прошлом году источники “Ъ” уточняли, что ОАО РЖД может выдать заем траншами в течение трех лет, если «Суходол» предоставит договоры с подрядчиками, подтвердит источники финансирования со своей стороны и заключит долгосрочный контракт ship-or-pay с СДС на перевалку не менее 12 млн тонн в год по ставке не менее $10 за тонну. Теперь, по словам собеседников “Ъ”, параметры займа остаются прежними, но обеспечение заметно снижается: по контрактам ship-or-pay должно быть перегружено не менее 4 млн тонн в год за $12 за тонну. «СДС Уголь» в 2018 году добыл 25,8 млн тонн угля, план на этот год — 26,1 млн тонн. По данным компании, 97% продукции идет на экспорт.

В ОАО РЖД отказались от комментариев, в СДС на запрос “Ъ” не ответили.

Источник “Ъ” отмечает, что заем могут опять не одобрить: пока порта нет, выполнить договоры ship-or-pay невозможно, по сути, заем ничем не обеспечен. Но другой собеседник говорит, что комитет по стратегии ОАО РЖД уже одобрил сделку, и совет директоров может быть просто формальностью. До изменения устава ОАО РЖД, принятого в декабре, для подобных сделок было необходимо единогласное решение совета, теперь достаточно 75% голосов.

Еще один источник “Ъ” в отрасли опасается, что в итоге СДС может получить приоритетный доступ к железной дороге, поскольку должен будет выполнять условия по перевалке гарантированных объемов в «Суходоле», под которые ОАО РЖД предоставляет кредит.

Несмотря на снижение цен на уголь в 2019 году, говорит глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, экспорт в направлении портов Дальнего Востока остается экономически эффективным, а увеличение разницы в экспортных ценах угля на рынках Азии и Европы стимулирует переориентацию грузопотоков из Кузбасса на Восток. Он также полагает, что острота проблемы нехватки провозных мощностей в этом направлении может быть несколько снята в 2020–2021 годах. Поэтому, считает Михаил Бурмистров, вероятность предоставления ОАО РЖД кредита на «Суходол» представляется высокой.

Анастасия Веденеева, Евгений Зайнуллин