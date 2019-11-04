В работе «Вконтакте» произошел сбой

Пользователи пожаловались на сбои в работе социальной сети «Вконтакте», следует из данных сайта Downdetector. Сообщения о неполадках начали приходить около 16:00 мск, к 17:30 число жалоб превысило 30 тыс.

Больше всего пользователей (51%) жалуются на трудности при отправке сообщений. Чуть менее половины (44%) отметили проблемы при загрузке сайте, еще 3% жалоб связаны с неполадками при входе. Жалобы приходят из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Екатеринбурга, Челябинска и других российских городов. За пределами РФ жалоб не зафиксировано.

Пресс-служба «ВКонтакте» сообщила в Twitter, что сбой в работе соцсети произошел из-за «проблемы на стороне партнерского дата-центра». «Мы работаем над исправлением ситуации»,— говорится в сообщении.