В Казахстане ввели временный запрет на вывоз нефтепродуктов автотранспортом

Из Казахстана на шесть месяцев запретили вывозить нефтепродукты на автомобилях. Соответствующий приказ подписали Министерство энергетики, МВД, Минфин и Комитет национальной безопасности Казахстана. Он был опубликован 22 октября и вступил в силу со 2 ноября 2019 года. В документе сказано, что из страны можно вывозить топливо только в заводском бензобаке автомашины и канистрах объемом не более 20 литров.

Как пояснил Tengrinews.kz министр энергетики Канат Бозумбаев, запрет связан с низкой ценой на бензин. «На границе с Россией тысячи машин заезжают, заправляются. Ладно, баки заправляют. Но легковые машины заправляют десятки канистр, грузовые машины транзитные вваривают себе дополнительные баки до 3-4 тонн. Тысячи тонн нашего бензина, дизельного топлива увозится в сопредельную страну. То есть мы субсидируем чужую экономику»,— сказал министр. В октябре бензин АИ-92 на казахстанских заправках продавали по цене около 25 руб. за литр.

Напомним, в России стоимость топлива начала расти в конце прошлого года. Но в последние месяцы цены на бензин и дизельное топливо на российских бензоколонках остаются стабильными. Но связано это не с принятыми правительством мерами по стабилизации рынка, а с отсутствием спроса на топливо.

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