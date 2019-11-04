Медведев раскритиковал Лукашенко за слова о «чужих войнах»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал «странными» слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что война 1812 года, Первая и Вторая мировые войны были чужими для его страны. Он также заявил, что теперь Белоруссия сама может определять свою судьбу, не причиняя ущерба соседям, которых «не выбирают».

«Все эти войны — не наши войны. Отечественная война 1812 года, Наполеон прошелся до Москвы и назад вернулся через Белоруссию. Все разграблено, все было уничтожено. Потом Первая мировая война. Дошли до того, что от Белоруссии осталась только узенькая полосочка — часть восточных губерний отошло России, а до Минска отошли к Польше по Рижскому договору. Потом Вторая мировая война, у нас — Великая Отечественная война. Полностью Беларусь стерли с лица земли»,— сказал господин Лукашенко в интервью информагентству «Хабар».

Дмитрий Медведев заявил, что бросать «хоть какую-то тень» на подвиг предков недопустимо. Люди, которые жили тогда на территории нынешней Белоруссии и России, защищали свою землю от захватчиков.

«Наши отцы и деды защищали свою землю. Это не участие в чужих войнах. Поэтому для меня очень странно слышать такие слова»,— сказал журналистам господин Медведев (цитата по «РИА Новости»).