Солнце, море и отсутствие туристической толпы — поездка на Лазурный берег в низкий сезон может оказаться одним из самых правильных решений.

Еще каких-то 100 лет назад высоким сезоном на юге Франции была зима. Летом в те края никто не хотел ехать из-за жары, зато в зимние месяцы на Лазурном побережье можно было встретить всю аристократию из России и Северной Европы: солнце, морской воздух и променад вдоль берега были особенно полезны для здоровья и нужных знакомств. Так было в конце XVIII века, но в наши дни расклад изменился и пик светского сезона приходится, как известно, на летнее время. Впрочем, возможно, это тот самый случай, когда есть смысл пойти против мейнстрима, ведь зимние климатические преимущества региона никуда не делись, а отсутствие толпы на набережной Круазетт тоже можно смело отнести к плюсам: веселая компания — это прекрасно, но иногда требуется отдых и от нее.

Еще один повод отправиться в Канн в низкий сезон — великолепные гранд-отели первой линии, где летом за право забронировать хороший люкс еще надо побороться (кстати, уже пора начинать это делать), зато поздней осенью и зимой можно спокойно выбирать из лучшего. Первый в списке обязательных чекинов и по расположению, и по значимости, разумеется, Hotel Barriere Le Majestic. Он находится ближе остальных к Дворцу фестивалей, прямо напротив парадного входа, что автоматически делает его главным отелем для участников Каннского кинофестиваля. Среди преданных гостей — весь голливудский бомонд и легенды французского кино, включая Катрин Денев. Спокойно почивать на лаврах такого успеха отель себе позволить не может, так что не стоит ожидать от его крепких стен налета древности. Номера регулярно ремонтируются, к тому же появляются новые. Из последних новостей: к коллекции фирменных люксов Majestic, Dior, Riviera, Michele Morgan и Melodie добавились два новых. За оформление отвечала декоратор и дизайнер интерьера Шанталь Пейра, у которой уже был опыт сотрудничества с «Мажестиком». Новые люксы площадью 200 кв. м она превратила в светлые пространства, полные солнца и воздуха: полы напоминают золотой песок, а декор отсылает к голубому морю и белым парусам. По задумке Пейра здесь легко почувствовать себя словно на палубе корабля — эффект усиливается благодаря виду на море. Прибавьте к этому специальные предложения, которые действуют в низкий сезон и, что немаловажно, внимательное отношение к детям. Для маленьких гостей здесь есть клуб Le Studio by Petit VIP и специальные развлечения, включая шестиуровневый квест, позволяющий исследовать все пространства «Мажестика».

К ресторанам отеля, среди которых легендарный La Petite Maison de Nicole, пару сезонов назад добавился пляжный BFIRE by Mauro Colagreco. Зимой он, впрочем, в большинстве случаев закрыт, но бывают и рабочие дни — следите за обновлениями на сайте отеля.

Надежда Караваева, Robb Report