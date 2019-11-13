Единственный в ОАЭ отель Anantara The Palm Dubai Resort с виллами на воде располагается на одной из ветвей Палм-Джумейра, поэтому гостям доступны и вид на Персидский залив с выходом к воде, и собственная береговая линия. Кроме того, между виллами располагается бассейн причудливой формы.

В отеле есть номера с балконом или террасой, виллы на воде или с собственным бассейном, а также апартаменты. Все постройки выполнены в восточноазиатском стиле — с рыжими черепичными крышами, имитирующими крыши пагод. Интерьеры минималистичны: бежевые стены, коричневые и бирюзовые элементы в декоре и мебели, панели темного дерева.

Из развлечений для любителей активного отдыха — катание на водных лыжах или каяках, вейкбординг, рыбалка в течение всего дня, также есть два теннисных корта и фитнес-центр. А закат можно встретить во время прогулки на изящной длиннохвостой лодке, традиционной для стран юго-восточной Азии. Для детей от 4 до 12 лет работает детский клуб с игровой комнатой и площадкой — все развлечения под присмотром аниматоров. Также есть отдельный бассейн, а для подростков — клуб, где можно поиграть в настольный футбол, аэрохоккей, бильярд и игровую приставку Play Station.

В Anantara The Palm Dubai Resort семь ресторанов и баров, где гости могут попробовать блюда разных кухонь мира. В ресторане Mekong предлагают традиционные блюда китайской, вьетнамской и тайской кухонь. В Bushman`s готовят блюда австралийской кухни, а в Mai Bar в течение дня подают легкие закуски и коктейли.

На территории отельного комплекса есть спа-центр, где знают все о традиционном арабском банном ритуале. Хаммам-ритуалы в Anantara занимают особенное место. Гостю предлагается выбрать аромат масла марки Charme D`Orient. Он будет сопровождать его в течение двух часов, пока длятся процедуры, цель которых — очищение тела, вывод токсинов и улучшение микроциркуляции. Процедуры включают в себя отшелушивание варежкой кесе и растирание маслами, глубоко питающими кожу. Самый популярный уход — пенный массаж: банщик распределяет по телу пену при помощи специального мешка, делая ее все больше и воздушнее.

В спа-центре 24 процедурных кабинета, среди которых есть сьюты для пар. В меню массажей помимо тайского имеются авторский Anantara Signature Massage, арабский и шведский. Предлагаются и уходы на основе скрабов. Каждый такой ритуал начинается с омовения ног в цветочной воде. Затем следует отшелушивание скрабом, нанесение ароматных масок или масел, обертывание. Кроме Charme D`Orient в Anantara применяют средства марок Natura Bisse и Elemis.

Для восстановления сил отлично подходят так называемые холистические процедуры, основа которых — масла и ароматерапия. Например, горячая масляная терапия хороша перед сном, потому что один из ее этапов — массаж головы, после которого захочется спать. Есть и отдельный такой массаж продолжительностью почти полтора часа. Процедуры, направленные на оздоровление, выполняют на косметике Thalion. Среди них — восстанавливающий массаж по преодолению джетлага и обертывание для снятия болей в мышцах и суставах.

После или вместо процедур можно провести время в общей спа-зоне. Там есть галокомната для очищения органов дыхания солью, темный ледяной грот с динамической подвеской, бассейн Кнайпа с реверсивным течением и бассейн с музыкой под водой.

Спа-центр предлагает и короткую программу на выходные под названием Spa Indulgence. В нее включены одна процедура для тела на выбор, неограниченный доступ к хаммаму, баням и джакузи, 20-процентная скидка на спа-уходы и завтрак с видом на залив.

Дарья Богомолова